وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم به هر گونه حمله ایران، از هر جایی و به هر دلیلی، پاسخ قوی و بی‌سابقه خواهد داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گزافه‌گویی‌ها علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، «یسرائیل کاتس» در سخنانی مدعی شد که هر گونه حمله به اسرائیل از سوی ایران، به هر دلیلی و از هر مکانی، با پاسخ قوی و بی‌سابقه مواجه خواهد شد.

این وزیر صهیونیست همچنین ادعا کرد که پاسخ به ایران شامل تأسیسات اصلی انرژی این کشور خواهد بود.

کاتس با تکرار یاوه گویی‌های مقامات صهیونیست مدعی شد که پاسخ اسرائیل به هر گونه حمله ایران، این کشور را به دهه‌ها قبل باز می‌گرداند و نظامش را تضعیف می‌کند.

این ادعا‌های بی‌پایه و اساس در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی تا کنون نتوانسته است حتی با حمایت آمریکا پیشرفت قابل توجهی در تحقق اهداف خود از جنگ افروزی در منطقه کسب کند.