کد خبر: 1378769
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

افسر سابق اطلاعاتی انگلیس: تداوم جنگ با ایران به فروپاشی اقتصاد آمریکا منجر می‌شود

3 افسر سابق سازمان جاسوسی انگلیس (MI ۶) معتقد است: تداوم درگیری نظامی با ایران می‌تواند به فروپاشی ساختار‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی منجر شود و شوکی را به بازار‌های سهام وارد کند.

جوان آنلاین: آلاستیر کروک روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی تاس افزود: جنگ با تهران نقشی محوری در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌روی آمریکا ایفا خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: مسأله (تجاوز نظامی به) ایران با تورم (در غرب) گره خورده است؛ ایران می‌تواند ساختار‌های اقتصادی غرب را دگرگون کند.

این افسر سابق اطلاعاتی انگلیس گفت: اولویت اصلی غرب در حال حاضر، حفظ هژمونی دلار و کنترل بر سیستم مالی است؛ موضوعی که در حال خارج شدن از اختیار آنها است و ممکن است در حفظ آن ناکام بمانند.

وی اظهار داشت: در بازار‌های اوراق قرضه و بازار‌های سهام؛ همه‌جا بی‌ثباتی حاکم است و این وضعیت بسیار خطرناک است.

کروک ادامه داد: تحولات مربوط به مناقشه روسیه و اوکراین نیز از جنبه‌های گوناگون در آینده، عاملی تعیین‌کننده در ژئوپلیتیک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در مقطع کنونی موضوع ایران از تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد غرب برخوردار است.

به گزارش ایرنا، تداوم بحران در تنگه هرمز و عدم عبور و مرور عادی کشتی‌های تجاری، نفت‌کش‌ها و دیگر شناور‌ها از این آبراه بین‌المللی، ۶ ماه پس از آغاز تجاوز علیه ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی الگویی تازه از فشار و بازدارندگی در تنگه هرمز است که ترکیبی از نمایش قدرت نظامی، ابزار حقوقی و مسیر دیپلماتیک موازی با عمان است.

افزایش هزینه‌های انرژی در آمریکا در حالی مطرح می‌شود که پیامد‌های اقتصادی جنگ با ایران و اختلالات ناشی از آن در بازار‌های انرژی، به یکی از نگرانی‌های فزاینده برای مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی در ایالات متحده تبدیل شده است.

پیش از این نشریه فوربس در گزارشی نوشت: جنگ فعلی با ایران، رفاه را برای آمریکا کمتر و آن را ناامن کرده است، بدون اینکه توضیح روشنی از چرایی شروع جنگ و نه حتی یک محاسبه سرسری از تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی این درگیری ارائه شود.

فوربس با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ فعلی بیشترین نگرانی را در داخل آمریکا ایجاد کرده است، افزود: قیمت‌های بالاتر بنزین به مردم آمریکا و متعاقبا به میزان محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا آسیب رسانده است.

همچنین برآورد‌های دانشگاه آمریکایی براون نشان می‌دهد جنگ با ایران تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کنندگان ایالات متحده تحمیل کرده و این رقم همچنان با سرعت در حال افزایش است.

برچسب ها: انگلیس ، آمریکا ، ایران
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