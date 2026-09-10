قطع روابط دیپلماتیک الجزایر با امارات

الجزایر اعلام کرد که پس از به بن‌بست رسیدن تمام تلاش‌ها، روابط دیپلماتیک خود را با امارات قطع کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، الجزایر اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع کرده است.

به گزارش مهر، الجزایر ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که این تصمیم را پس از به بن‌بست رسیدن تمام راه‌ها برای حفظ روابط دوجانبه اتخاذ کرده است.

وزارت امور خارجه الجزایر با تأیید این خبر اعلام کرد که به سفیر امارات ۴۸ ساعت فرصت داده است تا از تصمیم قطع روابط دوجانبه پیروی کند.

این وزارتخانه تأکید کرد که تصمیم قطع روابط دوجانبه با امارات، در واکنش به افزایش اقدامات تحریک آمیز و خصمانه ابوظبی اتخاذ شده است.

مقام‌های رسمی امارات هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.