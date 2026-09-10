کمیسر سازمان ملل: جهان مردم افغانستان را فراموش و رها کرده است

جوان آنلاین: «ولکر ترک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت محدودیتهای اعمالشده در افغانستان همچنان در حال افزایش است و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم این کشور سکوت کند.
به گزارش تسنیم، وی در بیانیهای اعلام کرد که وضعیت میلیونها نفر در افغانستان «بدتر» شده است. در شرایطی که فقر گسترده همچنان ادامه دارد، حقوق و آزادیهای اساسی نیز بیش از پیش محدود شده است. با این حال، «به نظر میرسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و رها کرده است. این سکوت کرکننده است.»
ولکر ترک همچنین گفت که حذف زنان و دختران از جامعه، نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است و در هیچ جامعهای قابل پذیرش نیست.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اخراج اجباری پناهجویان افغان اشاره کرد و گفت با وجود وضعیت دشوار حقوق بشری و انسانی در افغانستان، روند بازگرداندن شهروندان افغان ادامه دارد.
وی هشدار داد بسیاری از این بازگشتکنندگان به کشوری فرستاده میشوند که ممکن است هرگز در آن زندگی نکرده باشند و در آن با فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، آموزش و فرصتهای شغلی روبهرو خواهند شد.
ولکر ترک از دولتها خواست در سیاستهای خود درباره بازگرداندن پناهجویان افغان بازنگری کنند و زندگی و رفاه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند.
براساس آمار سازمان ملل، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان همچنان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.