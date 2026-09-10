جوان آنلاین: به نقل از سبأ نت، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن در این باره اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور یک فروند پهپاد مسلح کاریال متعلق به عربستان سعودی را در هنگام انجام عملیات متجاوزانه در استان حجه سرنگون کردند.

سرتیپ یحیی سریع افزود: این پهپاد با استفاده از سلاح مناسب سرنگون شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز یکشنبه نیز از سرنگونی یک فروند پهپاد پیشرفته عربستان خبر داده بود.

یحیی سریع در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در تلگرام منتشر کرد، گفت: به لطف الهی، یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Loong II) وابسته به دشمن سعودی در حالی که صبح امروز مشغول انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان شمال غربی منطقه مقبنة در استان تعز بود، با سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

در روز‌های اخیر افزایش درگیری‌ها در یمن نگرانی‌ها درباره بازگشت این کشور به دور تازه‌ای از جنگ گسترده را افزایش داده است.

در ادامه این تحولات، نیرو‌های مسلح یمن مواضع و تجهیزات نیرو‌های وابسته به عربستان را در مناطق مختلف با حملات موشکی و پهپادی هدف قرار داده‌اند که از جمله آن می‌توان به حمله موشکی به کامیون‌های حامل سلاح در منطقه الودیعه و حملات به مواضع نیرو‌های وابسته به عربستان در المخا اشاره کرد. همچنین یک پهپاد مسلح عربستان در آسمان استان تعز نیز سرنگون شده است.

در همین راستا، ارتش یمن بار‌ها مواضع نظامی و منافع اقتصادی عربستان سعودی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.