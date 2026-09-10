کد خبر: 1378761
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش منابع عربی از تسلط کامل انصارالله بر شهر راهبردی «المخا»

3 منابع عربی گزارش دادند نیرو‌های انصارالله بر شهر بندری راهبردی المخا مسلط شده و مزدوران سعودی عقب‌نشینی کردند.

جوان آنلاین: در حالی که از صبح امروز گزارش‌های زیادی درباره رسیدن نیرو‌های ارتش و انصارالله یمن به اطراف شهر «المخا» در چارچوب نبرد میدانی با مزدوران عربستان منتشر شده بود، خبرگزاری رویترز دقایقی قبل اعلام کرد که نیرو‌های انصارالله کنترل شهر المخا را به دست گرفتند.

به گزارش تسنیم، رویترز گزارش داد منابع یمنی (منابع وابسته به دولت مزدور تحت حمایت عربستان در عدن)، اعلام کرده‌اند که حوثی‌ها بر شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب المندب مسلط شده‌اند.

این منابع اعلام کردند که علاوه بر المخا، نیرو‌های انصارالله در حال نزدیک شدن به کنترل کامل سایر شهر‌های ساحلی در امتداد تنگه باب المندب مانند شهر ذوباب هستند.

از طرف دیگر، شبکه العربی قطر اعلام کرد که نیرو‌های دولتی یمن (اشاره به مزدوران عربستان وابسته به دولت مزدور عدن) از شهر المخا به سمت منطقه جنوبی ذوباب عقب نشینی کرده‌اند.

تسلط بر شهر المخا، موجب می‌شود تا گذرگاه باب المندب به طور کامل تحت اشراف ارتش و انصارالله یمن دربیاید.

سرعت تحولات میدانی بسیار سریع است و برخی مناطق طی روز‌های گذشته چندین بار دست به دست شده است.

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، دریای سرخ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بدون شرح

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

عقب نشینی به سبک ترامپ

لولو‌های سرخرمن جنگ

افزایش قیمت نفت متوقف شد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

شیطان ماهی

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

واردات حبوبات پس از ثبت تورم بالا

نقره‌داغ بانک‌های اخلال‌گر در بازار ارز و طلا

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

امریکا در تله مثلث نفت، بدهی و ذخایر استراتژیک

۱۸ شهید و ۱۴۲ مصدوم در حملات آمریکا به ایران طی ۳ روز

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

موبایل‌قاپ اتوبان صدر با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار