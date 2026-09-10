گزارش منابع عربی از تسلط کامل انصارالله بر شهر راهبردی «المخا»

جوان آنلاین: در حالی که از صبح امروز گزارش‌های زیادی درباره رسیدن نیرو‌های ارتش و انصارالله یمن به اطراف شهر «المخا» در چارچوب نبرد میدانی با مزدوران عربستان منتشر شده بود، خبرگزاری رویترز دقایقی قبل اعلام کرد که نیرو‌های انصارالله کنترل شهر المخا را به دست گرفتند.

به گزارش تسنیم، رویترز گزارش داد منابع یمنی (منابع وابسته به دولت مزدور تحت حمایت عربستان در عدن)، اعلام کرده‌اند که حوثی‌ها بر شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب المندب مسلط شده‌اند.

این منابع اعلام کردند که علاوه بر المخا، نیرو‌های انصارالله در حال نزدیک شدن به کنترل کامل سایر شهر‌های ساحلی در امتداد تنگه باب المندب مانند شهر ذوباب هستند.

از طرف دیگر، شبکه العربی قطر اعلام کرد که نیرو‌های دولتی یمن (اشاره به مزدوران عربستان وابسته به دولت مزدور عدن) از شهر المخا به سمت منطقه جنوبی ذوباب عقب نشینی کرده‌اند.

تسلط بر شهر المخا، موجب می‌شود تا گذرگاه باب المندب به طور کامل تحت اشراف ارتش و انصارالله یمن دربیاید.

سرعت تحولات میدانی بسیار سریع است و برخی مناطق طی روز‌های گذشته چندین بار دست به دست شده است.