هیأت کره‌جنوبی که در بحبوحه فشار‌های دولت ترامپ برای اعزام نیرو به منطقه، به‌منظور بررسی وضعیت امنیتی تنگه هرمز به امارات سفر کرده بود، پس از ارزیابی شرایط امنیتی و عملیاتی منطقه به کشورش بازگشت.

جوان آنلاین: هیأتی متشکل از مقام‌هایی از وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه کره‌جنوبی اوایل هفته جاری به امارات سفر کردند تا از نزدیک وضعیت امنیتی و شرایط عملیاتی اطراف تنگه هرمز را بررسی کنند.

به گزارش تسنیم، طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ، رسانه‌های کره‌جنوبی گمانه‌زنی‌هایی درباره تجهیزات و نیرو‌های احتمالی این کشور برای اعزام به منطقه مطرح کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به هواپیمای گشت دریایی «پی-۸ای»، یک کشتی پشتیبانی لجستیکی و تیم‌های خنثی‌سازی مواد منفجره اشاره کرد؛ گزینه‌هایی که عمدتاً در دسته نیرو‌ها و تجهیزات غیررزمی قرار می‌گیرند.

با این حال، سئول ظاهراً گزینه اعزام کشتی پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی را کنار گذاشته است، چرا که اعزام این کشتی مستلزم حضور بیش از ۱۰۰ ملوان خواهد بود.

طبق گزارش رسانه‌های کره جنوبی، هیأت کره‌جنوبی همچنین از پایگاه هوایی «الظفره» در ابوظبی بازدید کرده است؛ پایگاهی که یکی از مراکز اصلی حضور نظامی آمریکا در امارات به شمار می‌رود.

هدف از این بازدید، بررسی شرایط عملیاتی برای استقرار احتمالی هواپیمای گشت دریایی پی-۸ای عنوان شده است.

فشار آمریکا برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی، کره‌جنوبی را با یک چالش دیپلماتیک جدی مواجه کرده است؛ به‌ویژه آنکه ایران پیش‌تر نسبت به احتمال حضور نظامی کره‌جنوبی در منطقه هشدار داده است.

با این حال، سئول تأکید کرده که اعزام هیأت ارزیابی به امارات به معنای تصمیم قطعی برای اعزام نیرو نیست و هدف این سفر صرفاً بررسی وضعیت امنیتی و شرایط ایمنی اطراف تنگه هرمز بوده است.

«سونگ گی‌هونگ»، دبیر ارشد رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در امور روابط عمومی، روز پنجشنبه تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی درباره اعزام نیرو اتخاذ نشده است.

او گفت اگر اعزام نیرو گزینه مناسبی نباشد، سئول می‌تواند به ارائه کمک‌های فنی روی بیاورد و در کنار بررسی اعزام نیرو‌های رزمی یا غیررزمی، گزینه‌های دیگری را نیز برای مشارکت در تأمین امنیت تنگه هرمز بررسی کند.

دولت کره‌جنوبی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره اعزام نیرو به تنگه هرمز گرفته نشده است.