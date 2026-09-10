جوان آنلاین: فرهاد قائمیان راوی مستند «بنی‌آدم» به کارگردانی مهدی لاری و تهیه‌کنندگی نوید نیلچی شد. مستند «بنی آدم» به روایت گروه‌های مردمی و داوطلب در جنگ رمضان می‌پردازد. این مستند در مورد همدلی بین اعضای یک خانواده است به نام ایران.

به گزارش تسنیم، لاری با اشاره به مضمون این فیلم مستند گفت: «بنی آدم داستان مردمی هست که در زمان جنگ رمضان به یاری مردم آسیب دیده از جنگ شتافتند و هرکس، هرکاری از دستش برمی اومد در این دوران انجام می‌داد، حتی اگه به قیمت به خطر افتادن جانشان بود.

گروه‌های مردمی در دوران جنگ از سراسر کشور به کمک شهر‌هایی که مورد حمله دشمن واقع شده بودند رهسپار شدند. در این دوران ما افرادی دیدیم که حتی در حد یک چای ریختن به مردم آسیب‌دیده و امدادگران کمک می‌کردند. زیبایی‌هایی در زمان جنگ اخیر مشاهده شد که در تاریخ تکرارنشدنی بود.

دختران و پسرانی که در خانه‌هاشون به قول معروف دست به سیاه و سفید نمی‌زدند، در این جنگ در ساختمان‌هایی که به آنها موشک خورده بود با تمام وجود به آواربرداری مشغول بودند، خانه‌هایی که آسیب جزئی دیده بودند رو تمیز می‌کردند تا ساکنان بتوانند به منزلشان برگردند یا در این جنگ هرکار دیگری از دستشان برمی‌آمد انجام می‌دادند. انگار عضوی از خانواده خودشان آسیب دیده است».

فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون راوی این مستند است که پیش از این در مستند‌هایی مانند عبای سوخته و جمال نیز گویندگی کرده است.

تدوین مستند «بنی‌آدم» هم‌اکنون به مراحل پایانی رسیده و این اثر برای حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت آماده می‌شود.

این مستند به تهیه‌کنندگی نوید نیلچی و کارگردانی مهدی لاری، با پژوهش و نگارش سیدمحمد میرزاده، روایت فرهاد قائمیان، تصویربرداری مهدی لاری و مهدی درزی و تدوین حسین نیکجه ساخته شده است.