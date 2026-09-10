اعلام ۲ روش جدید رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان

جوان آنلاین: از بانک مرکزی، طبق بخشنامه‌ای در سوم شهریورماه امسال، صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به منظور رفع تعهد صادراتی می‌توانند در نماد‌های اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس (منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، همچنین، رفع تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.