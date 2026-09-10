افتتاح واحد بزرگ ریسندگی در قم با سرمایه گذاری بانک ملی ایران

جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۹ هکتار و با زیربنای ۳۰ هزار مترمربع احداث شده و با راهاندازی آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۰ نفر فراهم شده است.
این طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی (۴ همت) و ۱۲ میلیون یورویی بانک ملی ایران در بخش تأمین ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت تولید انواع نخهای اکریلیک تخصصی در نمرات ظریف و درشت را دارد؛ محصولاتی که کاربرد ویژهای در صنایع فرش دستباف و فرشهای ابریشمی صادراتی کشور خواهند داشت.
تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی
آغاز به کار این واحد صنعتی، علاوه بر کمک به جلوگیری از خروج ارز و تقویت زنجیره ارزش صنعت نساجی، گامی در مسیر توسعه تولید ملی، خودکفایی و افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود.
بهرهبرداری از تصفیهخانه واحد تولیدی
در حاشیه این مراسم، تصفیهخانه این واحد تولیدی با ظرفیت ۳۰ مترمکعب در ثانیه و با اعتبار ۳۵۹ میلیارد ریال نیز به بهرهبرداری رسید.
این تصفیهخانه با هدف بازچرخانی آب و کمک به توسعه فضای سبز احداث شده و بهرهبرداری از آن زمینه توسعه فضای سبز این واحد ریسندگی را به میزان ۲۰ هزار مترمربع فراهم میکند