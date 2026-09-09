تأکید سازمان حمایت بر کنترل قیمت لوازم خانگی

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط قیمتی در بازار لوازم خانگی اعلام کرد: تولیدکنندگان برای هرگونه افزایش قیمت باید فرآیند‌های قانونی را طی کرده و تأییدیه‌های لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای این سازمان، با اشاره به رصد مستمر وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌ها و انجمن‌های مرتبط در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و موضوعات مرتبط با وضعیت بازار و قیمت محصولات در جلسات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: طی جلساتی با حضور انجمن و جمعی از تولیدکنندگان، وضعیت بازار، شرایط تولید و موضوعات مرتبط با قیمت محصولات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و موارد مرتبط، حسب ضرورت، در کارگروه تنظیم بازار مطرح خواهدشد.

شانیان تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر شده است تولیدکنندگان از هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیند و اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح خودداری کنند و تغییرات قیمتی در چارچوب ضوابط و تصمیمات مراجع مربوطه انجام شود.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت تأکید کرد: رویکرد این سازمان، رصد مستمر بازار و رعایت ضوابط قیمتی با هدف ایجاد انضباط در بازار، پیشگیری از افزایش‌های غیرمنطقی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در کنار توجه به شرایط و الزامات تولید است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان گفت: در جلسات برگزارشده، موضوعاتی از جمله تأمین ارز، مشکلات حمل‌ونقل و چالش‌های تأمین مواد اولیه از قبیل ورق‌های فولادی و مواد پتروشیمی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسائل و موانع موجود، حسب مورد، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشار‌های واردشده بر بخش تولید، رویکرد سازمان حمایت، ضمن تأکید بر تأمین کافی کالا و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار، بر رعایت ضوابط قیمتی و ایجاد تعادل میان استمرار تولید و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان استوار است.