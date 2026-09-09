روسیه از حمله به مراکز لجستیکی و تأسیسات نظامی اوکراین خبر داد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: حملات گروهی علیه تأسیسات صنایع نظامی، بنادر و کشتیهای اوکراین و همچنین مراکز لجستیکی مرتبط با نیروهای اوکراینی ادامه یافت.
به گزارش مهر، درب یانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در شهر نیکولایف مراکز لجستیکی دلیوری و نیبولون که برای نگهداری و توزیع محمولهها و تجهیزات نظامی استفاده میشدند و همچنین انبار پهپادها در محوطه شرکت کانویرماش هدف قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، انبارهای تجهیزات نظامی و مخازن سوخت و مواد روان کننده در پایانه باری نیکا ترا در بندر نیکولایف نیز هدف حمله قرار گرفتند.
این وزارتخانه همچنین افزود: یک یدککش که کشتیها را در مسیر ورود به بندر اودسا همراهی میکرد، با موفقیت هدف قرار گرفت و منهدم شد. همچنین، امروز ما ۱۰۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک خود و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردیم.