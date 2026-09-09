کد خبر: 1378688
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید کاتس بر تداوم اشغالگری در سوریه

3 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن بازدید از کوه جبل الشیخ واقع در جنوب سوریه، بر تداوم اشغالگری این رژیم در سوریه تاکید کرد.

جوان آنلاین: «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز امروز بعد از نتانیاهو راهی جولان اشغالی سوریه و جبل الشیخ شد.

به گزارش ایسنا، به گزارشی ضمن بازدید از بلندترین کوه سوریه که بعد از سقوط دولت اسد، به اشغال درآمده و مشرف بر کل منطقه است، گفت: ما از اینجا، شهر‌ها و مناطق مرتفع جولان و الجلیل را محافظت می‌کنیم.

کاتس اظهار کرد: چشمان ما به روی البقاع، مرکز فعالیت حزب الله در لبنان باز است.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر خطاب به رئیس دولت موقت سوریه گفت: ما در کوه الشیخ و در منطقه امن، حضور داریم و از آنجا عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

برچسب ها: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو ، سوریه
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