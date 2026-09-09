فایننشال تایمز: میان ویتکاف و رئیس سیا درباره اوکراین کشمکش است

جوان آنلاین: فایننشال تایمز شامگاه چهارشنبه نوشت: مقامات آمریکایی به همتایان اروپایی خود گفتند که جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا در راستای آغاز تلاشهای دیپلماتیک رو به زوال برای پایان دادن به جنگ چهار سالونیمه اوکراین، در حال آماده شدن برای ایفای نقش بزرگتری در مذاکرات واشنگتن با مسکو و کییف است.
به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیسی در ادامه تاکید کرد: این اقدام در حالی صورت میگیرد که کاخ سفید در حال بررسی کاهش مشارکت استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ریاستجمهوری آمریکا است که مذاکرات با مسکو و کییف را رهبری میکردند.
به گفته پنج نفر از افراد مطلع به این مسائل، مقامات نزدیک به راتکلیف به همتایان اروپایی خود گفتهاند که او نقش بزرگتری در دیپلماسی رفتوبرگشتی بین روسیه و اوکراین که در حال حاضر حوزه اختیارات ویتکاف و کوشنر است، ایفا و در عین حال ارتباط خود را با افسران اطلاعاتی هر دو کشور حفظ خواهد کرد.
سیا از اظهار نظر در مورد این تغییر خودداری کرد و افراد نزدیک در کاخ سفید نیز تاکید کردند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
به گفته دو نفر از افراد آگاه نسبت به مذاکرات که با فایننشال تایمز گفتوگو کردهاند، دولت ایالات متحده پس از شکست برای میانجیگری یک توافق صلح در اواخر ماه فوریه، به فکر تغییر تیم مذاکرهکننده خود افتاده است و این تلاش دیپلماتیک به دلیل درگیری دولت ترامپ برای جنگ علیه ایران متوقف شد.
آنها همچنین افزودند: بین راتکلیف و ویتکاف بر سر اینکه چه کسی رهبری چه چیزی را بر عهده داشته باشد، کشمکشی در جریان است.
این درحالیست که کاخ سفید با انتشار بیانیهای اعلام کرد: تمام این داستان کاملا اخبار جعلی است. هیچ یک از این گفتوگوهای فرضی اتفاق نمیافتد. ویتکاف و کوشنر همچنان به سختی برای دستیابی به یک توافق صلح تلاش میکنند و رئیسجمهور به آنها کاملا اعتماد دارد تا مذاکرات را از طرف ایالات متحده رهبری کنند.