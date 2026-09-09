کد خبر: 1378664
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی
ایران:

حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امتیاز قدرت‌های بزرگ نیست

2 ایران تاکید کرد که حق زندگی ابزار چانه‌زنی نیست و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امتیاز قدرت‌های بزرگ نیست.

جوان آنلاین: علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، تأکید کرد که هیچ هدف سیاسی نمی‌تواند توجیه‌کننده اعمال فشار اقتصادی بر تمامیت یک ملت یا مشروط کردن حقوق بنیادین آن به تسلیم در برابر خواسته‌های دولت دیگر باشد.

به گزارش تسنیم، سفیر کشورمان با اشاره به همزمانی تجاوزات نظامی غیرقانونی علیه ایران، اعلام «جنگ اقتصادی» و «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» از سوی آمریکا، تهدید شرکای اقتصادی کشورمان و تداوم محاصره دریایی، اظهار داشت که این اقدامات بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف یک ملت مستقل و مقاوم است.

نماینده ایران تصریح کرد: حق زندگی ابزار چانه‌زنی نیست و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امتیازی نیست که قدرت‌های بزرگ بتوانند آن را اعطا یا سلب کنند هر دو حق باید بدون استثنا محترم شمرده شوند.

برچسب ها: علی بحرینی ، ایران ، آمریکا ، جنگ اقتصادی
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