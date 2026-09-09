کد خبر: 1378662
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

بمباران مخفیگاه تروریست‌ها در عراق

6 نیروی هوایی عراق، مخفیگاه‌های تروریست‌ها را در منطقه «وادی الشای» در شمال عراق هدف قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از واع، سازمان اطلاع‌رسانی امنیتی عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی عراق، مخفیگاه‌های تروریست‌ها را در منطقه «وادی الشای» در شمال عراق هدف قرار داد.

به گزارش مهر، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ادامه تعقیب و تحت فشار قرار دادن بقایای گروه‌های تروریستی در عراق، نیروی هوایی عراق با استفاده از اطلاعات دقیقی که نیرو‌های سازمان مبارزه با تروریسم جمع آوری کرده بودند، مخفیگاه تررویست‌ها را در «وادی الشای» در منطقه تحت کنترل فرماندهی عملیات صلاح الدین با هواپیما‌های F-۱۶ هدف قرار دادند.

در این حملات، اهداف مدنظر کاملا منهدم شد.

بغداد الیوم نیز گزارش داد: منابع آگاه روز چهارشنبه (۹ سپتامبر ۲۰۲۶) جزئیات حملات هوایی انجام شده توسط نیروی هوایی عراق در استان کرکوک را فاش کردند.

این منابع به بغداد الیوم گفتند که حملات پیشگیرانه دو مخفیگاه داعش در بخش غربی وادی الشای را هدف قرار داد که محل استقرار داعش به سرکردگی ابو اسامه بود.

این منابع افزودند که گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن ابو اسامه و دو نفر از همراهانش است.

برچسب ها: عراق ، بمباران ، تروریست ها
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