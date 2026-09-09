قهرمانی نوجوانان و جوانان کاراته در آسیا

کاراته‌کا‌های ایرانی با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سکوی قهرمانی قاره‌کهن را فتح کردند.

بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، امشب در اردن به پایان می‌رسد و ملی‌پوشان رده‌های نوجوانان و جوانان کشورمان با کسب ۱۳ مدال خوشرنگ، قهرمانی آسیا را برای کاراته ایران به ارمغان آوردند.

۲۱ کشور آسیایی در این دوره شرکت کرده و به‌رغم حضور رقبا، ملی‌پوشان کومیته و کاتای نوجوان و جوان با تمام قوا در شهر امان به روی تاتامی رفته و موفق به کسب شش طلا، شش نقره و یک برنز شدند تا سکوی قهرمانی با ۱۳ مدال از آن ایران شود. یک سر و گردن بالاتر بودن کاراته کشورمان در رده نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر تیم‌های قاره، کاملاً مشهود بود، تا جایی که عربستان با دو طلا، چهار نقره و چهار برنز نایب‌قهرمان آسیا شد و چین‌تایپه نیز با دو طلا، دو نقره و پنج برنز روی سکوی سوم آسیا ایستاد. سه دختر نوجوان کشورمان در رشته کومیته مدال طلا را به گردن آویختند؛ نیروانا رزاقی (۴۷- کیلوگرم) برای طلایی شدن، حریفانی از اردن، چین‌تایپه و فلسطین را شکست داد. باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم، پس از عبور از سد حریفان چین‌تایپه و هندی، در فینال رقیب عربستانی خود را ۳ بر یک مغلوب کرد و قهرمان آسیا شد. دینا کریمی، ملی‌پوش وزن ۶۱- کیلوگرم، بدون از دست دادن امتیاز در سه مبارزه خوش درخشید و به مدال طلا دست یافت. صبا خداپرست، کاراته‌کای ۶۱ + کیلوگرم نوجوانان، دو پیروزی درخشان مقابل رقبای سوری و اردنی به دست آورد، ولی در گام آخر مقابل رقیب تایلندی کم آورد و به مدال نقره قاره‌کهن بسنده کرد.

پسران هم در رشته کومیته موفق به کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز شدند. ابوالفضل عرب‌یعقوبی و حمیدرضا رضایتی سکوی قهرمانی آسیا را فتح کردند. یعقوبی در وزن ۶۳- کیلوگرم در فینال، محمد حربی، حریف عربستانی را ۱۰ بر ۲ مغلوب کرد و مدال طلا را به گردن آویخت. در وزن ۷۰- کیلوگرم، رضایتی نیز در فینال با رقیب دیگری از عربستان مبارزه کرد و با ثبت برد ۳ بر صفر طلایی شد. امیرعلی محمدی، نماینده وزن ۷۰ + کیلوگرم نوجوانان، با وجود اینکه به فینال این وزن صعود کرد، اما در مبارزه با طارق احمد اردنی ۳ بر صفر شکست خورد و با کسب مدال نقره، نایب‌قهرمان آسیا شد. محمدماهان قاسمیان در وزن ۵۲- کیلوگرم در جدال رده‌بندی، اوبادا السود از کشور میزبان را برد و مدال برنز را تصاحب کرد.

کاتارو‌های ایران در هر دو رده نوجوانان و جوانان برای کسب مدال‌های خوشرنگ تلاش کردند و یک طلا و چهار نقره ارزشمند را به گردن آویختند.