کد خبر: 1378661
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
۱۳ مدال در اردن به ارمغان آمد 

قهرمانی نوجوانان و جوانان کاراته در آسیا

1 کاراته‌کا‌های ایرانی با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سکوی قهرمانی قاره‌کهن را فتح کردند. 
شیوا نوروزی

کاراته‌کا‌های ایرانی با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سکوی قهرمانی قاره‌کهن را فتح کردند. 
بیست و چهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، امشب در اردن به پایان می‌رسد و ملی‌پوشان رده‌های نوجوانان و جوانان کشورمان با کسب ۱۳ مدال خوشرنگ، قهرمانی آسیا را برای کاراته ایران به ارمغان آوردند. 
۲۱ کشور آسیایی در این دوره شرکت کرده و به‌رغم حضور رقبا، ملی‌پوشان کومیته و کاتای نوجوان و جوان با تمام قوا در شهر امان به روی تاتامی رفته و موفق به کسب شش طلا، شش نقره و یک برنز شدند تا سکوی قهرمانی با ۱۳ مدال از آن ایران شود. یک سر و گردن بالاتر بودن کاراته کشورمان در رده نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر تیم‌های قاره، کاملاً مشهود بود، تا جایی که عربستان با دو طلا، چهار نقره و چهار برنز نایب‌قهرمان آسیا شد و چین‌تایپه نیز با دو طلا، دو نقره و پنج برنز روی سکوی سوم آسیا ایستاد. سه دختر نوجوان کشورمان در رشته کومیته مدال طلا را به گردن آویختند؛ نیروانا رزاقی (۴۷- کیلوگرم) برای طلایی شدن، حریفانی از اردن، چین‌تایپه و فلسطین را شکست داد. باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم، پس از عبور از سد حریفان چین‌تایپه و هندی، در فینال رقیب عربستانی خود را ۳ بر یک مغلوب کرد و قهرمان آسیا شد. دینا کریمی، ملی‌پوش وزن ۶۱- کیلوگرم، بدون از دست دادن امتیاز در سه مبارزه خوش درخشید و به مدال طلا دست یافت. صبا خداپرست، کاراته‌کای ۶۱ + کیلوگرم نوجوانان، دو پیروزی درخشان مقابل رقبای سوری و اردنی به دست آورد، ولی در گام آخر مقابل رقیب تایلندی کم آورد و به مدال نقره قاره‌کهن بسنده کرد. 
پسران هم در رشته کومیته موفق به کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز شدند. ابوالفضل عرب‌یعقوبی و حمیدرضا رضایتی سکوی قهرمانی آسیا را فتح کردند. یعقوبی در وزن ۶۳- کیلوگرم در فینال، محمد حربی، حریف عربستانی را ۱۰ بر ۲ مغلوب کرد و مدال طلا را به گردن آویخت. در وزن ۷۰- کیلوگرم، رضایتی نیز در فینال با رقیب دیگری از عربستان مبارزه کرد و با ثبت برد ۳ بر صفر طلایی شد. امیرعلی محمدی، نماینده وزن ۷۰ + کیلوگرم نوجوانان، با وجود اینکه به فینال این وزن صعود کرد، اما در مبارزه با طارق احمد اردنی ۳ بر صفر شکست خورد و با کسب مدال نقره، نایب‌قهرمان آسیا شد. محمدماهان قاسمیان در وزن ۵۲- کیلوگرم در جدال رده‌بندی، اوبادا السود از کشور میزبان را برد و مدال برنز را تصاحب کرد. 
کاتارو‌های ایران در هر دو رده نوجوانان و جوانان برای کسب مدال‌های خوشرنگ تلاش کردند و یک طلا و چهار نقره ارزشمند را به گردن آویختند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، آسیا ، فوتبال
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