کد خبر: 1378658
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام تصویب شد

3 قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) علیه برنامه صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

جوان آنلاین: این قطعنامه ضدایرانی که با ۲۳ رای موافق، ۸ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید، با تکرار ادعا‌های سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نادیده گرفتن همکاری‌های ایران با آژانس و چشم‌پوشی از پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تلسیسات هسته‌ای تحت پادمان به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه از مدیرکل آژانس می‌خواهد قطعنامه جدید، قطعنامه‌های پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه؛ اقدام غرب فاقد مبنای حقوقی است

پیش از این، ایران، چین و روسیه با صدور بیانیه‌ای مشترک، با اقدام سیاسی ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده تهران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت به دلیل عدم دسترسی ایران به تاسیسات هسته‌ای‌اش مخالفت کردند.

در این بیانیه مشترک آمده است: «ارجاع ادعایی به شورای امنیت سازمان ملل فاقد مبنای قانونی است، قصد تشدید اوضاع را دارد و با تعهد اعلام‌شده نویسندگان این بیانیه به دیپلماسی مغایرت دارد.

تهران، پکن و مسکو یافته‌های مربوط به عدم پایبندی ادعایی ایران به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ را «با انگیزه سیاسی و دور از ذهن» توصیف کردند.

همچنین هر سه کشور تاکید کردند که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران دلیل اصلی خودداری ایران از اعطای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای‌اش است.

آنها از «همه کشور‌های عضو مسئول» خواستند که پیامد‌های آن را به دقت بررسی کرده و از حمایت از پیش‌نویس قطعنامه خودداری کنند.

برچسب ها: شورای حکام ، ایران ، چین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

بدون شرح

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

عقب نشینی به سبک ترامپ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

 فاصله ادعای تسلط امریکا بر تنگه تا واقعیت میدان 

شیطان ماهی

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار