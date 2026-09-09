قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام تصویب شد

جوان آنلاین: این قطعنامه ضدایرانی که با ۲۳ رای موافق، ۸ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید، با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران، نادیده گرفتن همکاریهای ایران با آژانس و چشمپوشی از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تلسیسات هستهای تحت پادمان به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه از مدیرکل آژانس میخواهد قطعنامه جدید، قطعنامههای پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه؛ اقدام غرب فاقد مبنای حقوقی است
پیش از این، ایران، چین و روسیه با صدور بیانیهای مشترک، با اقدام سیاسی ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده تهران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت به دلیل عدم دسترسی ایران به تاسیسات هستهایاش مخالفت کردند.
در این بیانیه مشترک آمده است: «ارجاع ادعایی به شورای امنیت سازمان ملل فاقد مبنای قانونی است، قصد تشدید اوضاع را دارد و با تعهد اعلامشده نویسندگان این بیانیه به دیپلماسی مغایرت دارد.
تهران، پکن و مسکو یافتههای مربوط به عدم پایبندی ادعایی ایران به بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ را «با انگیزه سیاسی و دور از ذهن» توصیف کردند.
همچنین هر سه کشور تاکید کردند که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران دلیل اصلی خودداری ایران از اعطای دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهایاش است.
آنها از «همه کشورهای عضو مسئول» خواستند که پیامدهای آن را به دقت بررسی کرده و از حمایت از پیشنویس قطعنامه خودداری کنند.