جوان آنلاین: با رونمایی و صدور مجوز فعالیت دو صندوق ارزی با درآمد ثابت، یکی از ابزارهای جدید بازار سرمایه برای جذب منابع ارزی وارد مرحله عملیاتی شده است؛ صندوقهایی که میتوانند بخشی از ارزهای نگهداریشده خارج از چرخه رسمی اقتصاد را به سمت سرمایهگذاری هدایت کنند.
صندوقهای ارزی در بازار سهام پس از حدود ۱۵ سال تلاش، بار دیگر در آستانه راهاندازی قرار گرفتهاند و طبق اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی، از هفته آینده و با هدف جذب دلارهای خانگی و هدایت منابع ارزی به سمت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و پروژههای ارزآور، پذیرهنویسی میشوند. راهاندازی این صندوق با توجه به تجربه سالهای گذشته در بازار ارز و بیاعتمادی ایجاد شده نسبت به برخی تعهدات ارزی، باعث شده یکی از مهمترین پرسشهای سرمایهگذار پیش از ورود به این صندوقها، نه فقط میزان سود، بلکه نحوه بازپرداخت اصل سرمایه و سود در زمان ابطال یا سررسید باشد.
استفاده از ارزهای خانگی در مسیر فعالیتهای مولد
آمارهای منابع رسمی در خصوص میزان ارزهای خانگی اگرچه یکپارچه نیست، اما برآوردها نشان میدهد بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز در گاوصندوقهای خانگی پسانداز شده که به نوعی راکد است. بر این اساس، راهاندازی صندوقهای ارزی در این شرایط میتواند به محلی برای کسب سود ارزی مردم و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی باشد. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته از نهایی شدن فرایند راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی خبر داد و با اشاره به سازوکار این صندوقها گفت: دارندگان ارز میتوانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایهگذاری و در مقابل واحد سرمایهگذاری دریافت کنند. منابع جذب شده نیز در ابزارها و داراییهای مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد. او تأکید کرد: صدور و ابطال واحدهای این صندوقها بهصورت ارزی انجام میشود و سرمایهگذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
معافیت مالیاتی و پرداخت سود ثابت
یکی از موضوعات مهم در خصوص صندوقهای ارزی، میزان سود آن و البته نقدشوندگی سرمایه است. علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۵ شهریور ماه در گفتوگویی در خصوص بازدهی این صندوقها گفت: برآورد فعلی ما این است که بازدهی سالانه صندوقهای ارزی میتواند حدود ۳ تا ۴ درصد باشد. این بازدهی علاوه بر حفظ ارزش ارزی سرمایهگذاری، برای سرمایهگذاری که ارز خود را در صندوق قرار میدهد، سود ارزی نیز ایجاد میکند. البته در آینده ممکن است اوراقی با نرخهای متفاوت منتشر شود و در نتیجه بازدهی صندوق نیز تحت تأثیر نوع سرمایهگذاریهای آن قرار گیرد.
او افزود: با توجه به ضرورت تأمین مالی ارزی و استفاده از ظرفیت منابع ارزی موجود، مقررات مرتبط با صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران تدوین شده است.
ایرانشاهی گفت: درآمدهای صندوقهای ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و این موضوع جذابیت سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی را افزایش میدهد. صندوقهای صدور و ابطالی ارزی دارای ضامن نقدشوندگی خواهند بود که تأمین نقدشوندگی در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری را تضمین میکند. همچنین همه دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق به ارز منتخب انجام میشود و موضوع تسعیر ارز در این صندوقها اساساً مطرح نیست.
صندوقهای ارزی؛ بازی برد- برد سرمایهگذاران و کسبوکارها
کارشناسان تأکید دارند سرمایهگذاری در این صندوقهای ارزی میتواند به یک معامله برد- برد برای سرمایهگذاران و کسبوکارها تبدیل شود. از یکسو، منابع مالی مورد نیاز تولید و کسبوکارها را تأمین میکند و از سوی دیگر برای صاحبان منابع، ارزهای راکد را به درآمد ارزی تبدیل خواهد کرد. البته شرط این مهم به گفته آنها، در کنار شفافسازی و اعتمادزایی برای جذب سرمایه، کنترل تورم و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری است تا ورود گسترده منابع ارزی مردم به چرخه رسمی اقتصاد را تسهیل کند.
هادی جوهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی، مهمترین مزیت این ابزار جدید را مولدسازی داراییهای ارزی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی مردم و بنگاهها بهصورت غیرمولد نگهداری میشود، در حالی که این صندوقها میتوانند این منابع را وارد چرخه سرمایهگذاری و تأمین مالی اقتصاد کنند. او افزود: یکی از مهمترین کارکردهای صندوقهای ارزی، کمک به تأمین مالی کسبوکارها و پروژههایی است که نیاز ارزی دارند، بهویژه شرکتهای صادراتمحور یا بنگاههایی که در زنجیره تجارت خارجی فعالیت میکنند.
جوهری با اشاره به مزایای این صندوقها برای سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: نگهداری ارز مانند دلار در خانه نهتنها بازدهی ندارد، بلکه به دلیل تورم جهانی دلار، ارزش آن کاهش مییابد. در مقابل، صندوقهای ارزی با سود دلاری مانع کاهش ارزش میشوند و ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک تورم ارزی محسوب میشوند.
او اعتماد را یکی از چالشهای مهم در بازار داراییهای ارزی دانست و گفت: ساختار صندوقهای ارزی در بستر بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس میتواند به بازگشت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند و به مرور زمان دامنه مخاطبان این ابزار را گسترش دهد.
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ظرفیت بالای تولید برای جذب سرمایههای سرگردان میگوید: اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از خروج سرمایه، بازگشت ارز صادراتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مردم در طرحهای تولیدی، عمرانی و سودآور کشور باشد. او میافزاید: زمانی که مردم احساس کنند سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی بازده مناسب و امنیت کافی دارد، دیگر ضرورتی برای خرید ارز و طلا بهمنظور حفظ ارزش دارایی خود نخواهند دید و سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد راهی میشوند.
صندوقهای ارزی عملاً با یک آزمون دوگانه مواجه هستند؛ از یکسو باید بتوانند بازدهی قابل قبول و متناسب با ماهیت ارزی سرمایهگذاری ایجاد کنند و از سوی دیگر، اعتماد سرمایهگذار را نسبت به امکان خروج از سرمایهگذاری و دریافت اصل دارایی جلب کنند. اگر این دو شرط محقق شود، صندوقهای ارزی میتوانند بخشی از منابعی را که اکنون خارج از بازارهای رسمی نگهداری میشود به سمت فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری هدایت کنند.