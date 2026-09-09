جوان آنلاین: قیمت نفت که در روز‌های گذشته روندی صعودی و پرشتاب داشت، روز گذشته با جهشی دیگر به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد. افزایش جهانی قیمت نفت، نرخ بنزین و گازوئیل را در امریکا به شدت تحت تأثیر قرار داد، به طوری که گفته می‌شود در این کشور هرگز پر کردن باک خودرو و رفتن به آخرین سفر تابستانی در تعطیلات روز کارگر (دوشنبه گذشته) تا این حد گران نبوده است. تحلیلگران امریکایی معتقدند محسوس‌ترین هزینه داخلی جنگ برای بسیاری از امریکایی‌ها در پمپ بنزین دیده می‌شود. افزایش قیمت نفت، کاهش جریان انرژی از تنگه هرمز و آسیب به زیرساخت نفت خاورمیانه باعث شده قیمت سوخت در امریکا بالا بماند. به نظر می‌رسد با ادامه جنگ‌افروزی رژیم تروریستی امریکا و نوکرانش در غرب آسیا، مصرف‌کنندگان امریکایی، فراتر از آنچه در آغاز جنگ تصور می‌شد باید خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر از افزایش قیمت سوخت آماده کنند. با توجه به اینکه به فصول سرد سال نزدیک می‌شویم و کمتر از دو ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا باقی‌مانده است، فرونشاندن خشم ناشی از این افزایش قیمت‌ها برای دولت ترامپ دشوار خواهد بود. نشریه فوربس در گزارشی با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ‌ها معمولاً به طور کامل محاسبه نمی‌شوند، تأکید کرد که حتی اگر جنگ ایران فردا پایان یابد، هزینه‌های متعددی وجود خواهد داشت که برخی از آنها طی سال‌ها و حتی دهه‌ها ادامه خواهند یافت.



از آغاز جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی با یکی از شدیدترین شوک‌های دهه‌های اخیر مواجه شده؛ افزایش قیمت بنزین در برخی کشور‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و اقتصاد جهانی با موجی تازه از تورم و نااطمینانی روبه‌رو شده است. کشور‌های آسیایی که بیشترین وابستگی را به جریان نفت و گاز طبیعی مایع از خاورمیانه دارند با کمبود سوخت، افزایش کرایه‌های هوایی، لغو پرواز‌ها و رقابت شدید پالایشگاه‌ها برای تأمین نفت خام غیرخاورمیانه‌ای مواجه شده‌اند. اروپا نیز تحت فشار هزینه‌های بالاتر انرژی قرار گرفته است. ارزیابی‌های نهاد‌های مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که جنگ خاورمیانه تنها یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در روند اقتصاد جهانی تبدیل شود. افزایش قیمت انرژی، رشد تورم، کاهش سرعت رشد اقتصادی و تهدید امنیت غذایی، مجموعه‌ای از پیامد‌هایی است که می‌تواند برای سال‌ها اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

قیمت نفت خام برنت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، برای اولین بار از ژوئیه نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شد، زیرا تشدید تنش‌های نظامی در سراسر خاورمیانه به نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت از این منطقه دامن زد.

به گزارش ایسنا، قیمت آتی نفت خام برنت ۳/۱ درصد افزایش یافت و به ۹۹ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا ۲/۱ درصد افزایش یافت و به ۹۴ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه اوت، با کمرنگ شدن امید‌ها برای حل و فصل دائمی تجاوز نظامی شش ماهه امریکا به ایران و شعله‌ور شدن دوباره درگیری، یک‌چهارم افزایش یافته است. دشمن امریکایی به چندین نفتکش ایرانی حمله کرد و ایران نیز در پاسخ، یک پایگاه امریکایی در اردن و کشتی‌های مهاجم را هدف قرار داد. پریانکا ساچدوا، رئیس بخش بینش بازار در شرکت فیلیپ نووا گفت: «با نزدیک شدن نفت خام برنت به مرز روانی مهم ۱۰۰ دلار در هر بشکه، روند صعودی در بازار‌های نفت خام در حال شکل‌گیری است.»

تحولات اخیر، تهدیدی برای تشدید اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه است که پیش از این نیز به دلیل حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای و خطوط کشتیرانی کلیدی، تحت فشار قرار گرفته بود.

تحلیلگران می‌گویند در حالی که عربستان سعودی بخشی از صادرات خود را از تنگه هرمز منحرف کرده است، تداوم عملیات نیرو‌های مقاومت یمن می‌تواند تلاش‌ها برای ادامه جریان نفت خام به بازار‌های جهانی را پیچیده کند. همچنین قیمت‌های بالاتر نفت، به‌ویژه در آسیا، ترس از تورم را تشدید کرده است، زیرا بسیاری از اقتصاد‌ها به شدت به انرژی وارداتی وابسته هستند. براساس گزارش رویترز، ساچدوا گفت: «نفت برنت ۱۰۰ دلاری را نباید صرفاً به عنوان یک نقطه عطف روانی در نظر گرفت. این یک سطح هشدار برای اقتصاد گسترده‌تر است.»

نفت ایران از ۹۵ دلار گذشت

با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت ایران بیش از ۳ درصد افزایش یافت و در اغلب مناطق به بیش از ۹۵ دلار رسید. به گزارش تسنیم، قیمت محموله‌های نفت خام ایران با رشد چشمگیری همراه بوده است. تمامی گرید‌های نفتی ایران اعم از سبک، سنگین، فروزان و سروش در چهار منطقه کلیدی شمال غرب اروپا، دریای مدیترانه، سیدی کریر در مصر و آفریقای جنوبی، به طور یکسان و سراسری به میزان ۱۸/۳ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

در منطقه شمال غرب اروپا، نفت سبک ایران با قیمت ۹۷/۹۵ دلار، نفت سنگین ایران با قیمت ۰۷/۹۴ دلار و نفت فروزان با قیمت ۳۲/۹۴ دلار به ازای هر بشکه معامله شده است. این در حالی است که در بازار مدیترانه، نفت سبک ایران ۳۲/۹۵ دلار، نفت سنگین ایران ۱۷/۹۳ دلار، فروزان ۴۲/۹۳ دلار و نفت سنگین‌تر سروش نیز با قیمت ۱۷/۹۰ دلار تسویه شده است که پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده در میان تمامی مقاصد محسوب می‌شود.

بالاترین قیمت ثبت‌شده در میان تمامی محموله‌ها، به نفت سبک ایران در منطقه سیدی کریر (سواحل مصر) اختصاص دارد که هر بشکه آن ۲۲/۹۷ دلار قیمت خورده است. همچنین در همین منطقه، نفت سنگین ایران ۰۷/۹۵ دلار و فروزان ۳۲/۹۵ دلار به فروش رسیده است. در آفریقای جنوبی نیز نرخ‌ها دقیقاً مشابه اروپای شمال غربی و به ترتیب ۹۷/۹۵، ۰۷/۹۴ و ۳۲/۹۴ دلار برای سه گرید سبک، سنگین و فروزان ثبت شده است. گفتنی است، افزایش ۱۸/۳ دلاری در حالی رخ داده که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است و به نظر می‌رسد با تداوم جنگ‌افروزی رژیم تروریستی امریکا در غرب آسیا، نوسانات قیمت نفت تداوم داشته باشد.

افزایش قیمت بنزین سفر‌های امریکایی‌ها را کنسل کرد

افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین و گازوئیل را در امریکا گران کرد، به طوری که در تعطیلات روز کارگر (دوشنبه گذشته)، متوسط ملی قیمت بنزین در امریکا حدود ۱۵/۴ دلار در هر گالن گزارش شد؛ رقمی که رکورد این تعطیلات را شکست. متوسط گازوئیل نیز به حدود ۹۰/۵ دلار در هر گالن رسیده است. شهروندان امریکایی می‌گویند: «قیمت بنزین در حال حاضر بسیار بالاست و بسیاری از خانواده‌ها سفر‌های خود را در تعطیلات روز کارگر کنسل کرده‌اند. همچنین تفاوت قیمت بنزین در ایالت‌های مختلف امریکا، هزینه‌های زندگی و حمل‌ونقل و قیمت مواد غذایی را بالا برده و همین امر بر اقتصاد خانوار تأثیر منفی داشته است.»

جنگ ایران، کابوس اقتصادی ترامپ؛ قیمت گازوئیل در امریکا رکورد زد

برآورد دانشگاه براون نشان می‌دهد جنگ ایران تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی به مصرف‌کنندگان امریکایی تحمیل کرده و تقریباً «هر دو دقیقه یک میلیون دلار» به این رقم افزوده می‌شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که تورم بخش انرژی، خود را در سراسر اقتصاد نشان می‌دهد و به طور مشخص جهش اخیر قیمت گازوئیل در امریکا، تهدیدی جدی برای هزینه‌های حمل‌ونقل بار و سفر در هفته‌ها و ماه‌های آتی تلقی می‌شود.

آمار و ارقام «سامانه رصد هزینه انرژی جنگ ایران» که دانشکده امور بین‌الملل و سیاست عمومی واتسون وابسته به دانشگاه براون راه‌اندازی کرده است، نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، بیش از ۷۶۰ دلار هزینه اضافی به هر خانوار متوسط امریکایی تحمیل کرده است.

بخش عمده این هزینه، به بنزین مربوط می‌شود، هرچند بار مالی ناشی از افزایش قیمت گازوئیل به‌تازگی با سرعت بیشتری در حال افزایش است. قیمت گازوئیل جمعه هفته گذشته رکوردی تاریخی را ثبت کرد و از آن زمان نیز به طور روزانه در حال افزایش است. طبق اعلام انجمن اتومبیل امریکا (AAA)، بهای گازوئیل به ۹۰/۵ دلار در هر گالن رسیده که حدود ۶۰درصد بیشتر از یک سال قبل است.

به نوشته آکسیوس، ایالت تگزاس بیشترین سهم از این هزینه اضافی را متحمل شده است. داده‌های سامانه رصد هزینه انرژی جنگ ایران نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان این ایالت از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه اضافی برای بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند. ایالت‌های کالیفرنیا و فلوریدا در رتبه‌های بعدی قرار دارند که مطابق این سامانه، مصرف‌کنندگان آنها به‌ترتیب حدود ۸ و ۵ میلیارد دلار هزینه اضافی متحمل شده‌اند. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا همچنان اصرار دارد که امریکایی‌ها حاضرند برای آنچه وی «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» می‌خواند، هزینه و قیمت‌های بالاتری بپردازند!

این در حالی است که رای‌دهندگان امریکایی به‌طور مداوم تورم را مهم‌ترین دغدغه خود اعلام می‌کنند و در این زمینه، به عملکرد ترامپ نمره‌ای به‌شدت ضعیفی می‌دهند. آکسیوس، خلاف ادعا‌های تکراری ترامپ درباره افزایش میزان نفت عبوری از تنگه هرمز، آبراهی حیاتی که به‌دنبال حملات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دست تهران بسته شده است، اضافه کرد: هنوز درباره میزان نفتی که در حال خروج از خاورمیانه است، ابهامات زیادی وجود دارد و همین موضوع بر قیمت سوخت در هفته‌ها و ماه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. این رسانه می‌نویسد: مصرف‌کنندگان امریکایی، فراتر از آنچه در آغاز جنگ تصور می‌شد، باید خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر از افزایش قیمت سوخت آماده کنند.

فوربس: هزینه‌های جنگ ایران دهه‌ها برای امریکا ادامه خواهد داشت

به گزارش ایرنا، نشریه فوربس در گزارشی با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ‌ها معمولاً به طور کامل محاسبه نمی‌شوند، تأکید کرد که حتی اگر جنگ ایران فردا پایان یابد، هزینه‌های متعددی وجود خواهد داشت که برخی از آنها طی سال‌ها و حتی دهه‌ها ادامه خواهند یافت. این رسانه اضافه کرد: در مورد جنگ فعلی با ایران نیز همین‌طور خواهد بود، جنگی که رفاه را برای امریکا کمتر و آن را ناامن کرده است، بدون اینکه توضیح روشنی از چرایی شروع جنگ و نه حتی یک محاسبه سرسری از تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی این درگیری ارائه شود.

فوربس با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ فعلی بیشترین نگرانی را در داخل امریکا ایجاد کرده است، افزود: قیمت‌های بالاتر بنزین، به مردم امریکا و متعاقباً به میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری امریکا آسیب رسانده است. به نوشته این رسانه، با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده است، ممکن است آسیب بیشتری وارد کند، زیرا هزینه‌های تجارت را برای کشاورزان افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود. حتی اگر توافقی حاصل شود، بازسازی ظرفیت تولید نفت آسیب‌دیده در طول جنگ، تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها پس از پایان جنگ خواهد داشت.

در این گزارش تأکید شده است: پرسنل و دارایی‌های نظامی ایالات متحده به شدت تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند و علاوه بر فجایع انسانی جبران‌ناپذیر، پنتاگون باید خسارات وارده به گره‌های ارتباطی و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده که در اثر حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شده‌اند را تعمیر کند و با مشورت کنگره، تصمیم بگیرد که چه میزان برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده در طول جنگ هزینه کند.