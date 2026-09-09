کد خبر: 1378643
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
جامعه » حوادث | انتظامی

مرد همسرکش به میز محاکمه رسید

1 مرد ۴۵ ساله‌ای که در جریان مشاجره با همسر ۳۷ ساله‌اش بر سر خرید یک گوشی موبایل قسطی، او را با دستانش خفه کرده بود، پس از اعتراف به قتل و تکمیل تحقیقات جنایی، با صدور کیفرخواست به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود
آرمین بینا

جوان آنلاین: مرد ۴۵ ساله‌ای که در جریان مشاجره با همسر ۳۷ ساله‌اش بر سر خرید یک گوشی موبایل قسطی، او را با دستانش خفه کرده بود، پس از اعتراف به قتل و تکمیل تحقیقات جنایی، با صدور کیفرخواست به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود. 
بامداد شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه سال گذشته، مأموران پلیس تهران در تماس با بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، از قتل زن جوانی در خانه‌اش خبر دادند. یکی از مأموران در تماس تلفنی گفت: «دقایقی قبل مردی به کلانتری مراجعه کرده و مدعی شده همسرش را به قتل رسانده است. او ما را به محل حادثه برد و در آنجا با جسد زن جوانی روبه‌رو شدیم.» پس از اعلام این خبر، بازپرس پرونده همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شدند. تیم جنایی پس از ورود به خانه، در اتاق نشیمن با جسد زن ۳۷ ساله‌ای به نام مهرانه روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی نشان می‌داد زن جوان بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن جان باخته است. 
تحقیقات ابتدایی نشان داد عامل جنایت، همسر مقتول بوده که ساعتی قبل از کشف جسد، در جریان مشاجره او را با دستانش خفه کرده است. در زمان وقوع قتل نیز سه فرزند این زوج در اتاق دیگری خواب بودند. 

 دعوا بر سر گوشی ۲۰ میلیونی
متهم که پس از ارتکاب قتل خودش را به پلیس معرفی کرده بود، هنگام بازجویی در حالی که به‌شدت گریه می‌کرد، از کرده خود ابراز پشیمانی کرد و گفت: «من عاشق همسرم بودم و هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم به خاطر یک موضوع جزئی زندگی‌مان به اینجا برسد. حدود ۱۴ یا ۱۵ سال بود که با هم زندگی می‌کردیم و زندگی خوب و عاشقانه‌ای داشتیم، اما مدتی بود مشکلات اقتصادی فشار زیادی به من وارد کرده بود.»
مرد ۴۵ ساله ادامه داد: «شب حادثه وقتی از سر کار به خانه برگشتم، همه با هم شام خوردیم. بعد از شام، سه فرزندم به اتاقشان رفتند و خوابیدند تا صبح زود برای مدرسه بیدار شوند. همسرم به من گفت فردا باید ۳ میلیون تومان قسط گوشی موبایلش را پرداخت کنم. تعجب کردم و پرسیدم مگر گوشی خریده‌ای؟ گفت یک گوشی ۲۰‌میلیون تومانی خریده و باید ماهی ۳‌میلیون تومان قسط بدهم.»
وی افزود: «وقتی این حرف را شنیدم خیلی عصبانی شدم. شرایط مالی خوبی نداشتم. کارگر خدماتی هستم، سه فرزند دارم و خودم هم چند قسط داشتم. به همسرم گفتم چرا بدون اینکه با من مشورت کنی چنین خریدی انجام دادی؟»
متهم درباره لحظات منتهی به قتل گفت: «بین ما مشاجره بالا گرفت. به او گفتم توان پرداخت این قسط را ندارم. او هم گفت اگر نمی‌توانم برایش گوشی بخرم و قسطش را بدهم، مرا ترک می‌کند و به خانه پدرش می‌رود. شنیدن این حرف عصبانیتم را بیشتر کرد. اصلاً نفهمیدم چه شد که دستم را روی دهانش گذاشتم. وقتی به خودم آمدم، دیدم دیگر نفس نمی‌کشد.» پس از اعترافات متهم، وی بازداشت و برای ادامه تحقیقات روانه زندان شد. در ادامه، پدر و مادر مهرانه با حضور در دادسرای امور جنایی تهران، برای دامادشان درخواست قصاص کردند. با تکمیل تحقیقات، قاضی رضا علایی، بازپرس پرونده، برای متهم کیفرخواست صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. به این ترتیب، مرد ۴۵ ساله به اتهام قتل همسرش به‌زودی پای میز محاکمه می‌رود و قضات دادگاه درباره سرنوشت او تصمیم‌گیری خواهند کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: محاکمه ، مشاجره ، زن
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