سه پرونده قضایی با موضوع تهدید به قتل و خیانت در امانت، این‌بار به جای پایان یافتن با حبس، به فرصتی برای کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم تبدیل شد. قاضی حسین‌پور در چهارشنبه‌های امام‌رضایی و با توجه به شرایط متهمان، نداشتن سابقه کیفری، ابراز ندامت و رضایت شاکیان، احکام جایگزین حبس صادر کرد

جوان آنلاین: سه پرونده قضایی با موضوع تهدید به قتل و خیانت در امانت، این‌بار به جای پایان یافتن با حبس، به فرصتی برای کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم تبدیل شد. قاضی حسین‌پور در چهارشنبه‌های امام‌رضایی و با توجه به شرایط متهمان، نداشتن سابقه کیفری، ابراز ندامت و رضایت شاکیان، احکام جایگزین حبس صادر کرد؛ احکامی که در مجموع به تهیه و اهدای هشت تخته هوشمند، لوازم‌التحریر، کفش و پوشاک برای هشت دانش‌آموز نیازمند و هشت دستگاه گرم‌کن غذا برای مدارس دولتی منجر شد.

چندی قبل با شکایت مردی در دادسرای لواسانات رسیدگی به پرونده‌ای آغاز شد. شاکی مرد جوانی بود که از پسر یکی از همسایه‌های محل زندگی‌اش به اتهام تهدید به قتل شکایت کرد. شاکی به مأموران گفت: «مدتی است با زن میانسال همسایه‌مان سر جای پارکینگ ساختمان اختلاف دارم. او مدعی است من خودرویم را در پارکینگ بد پارک می‌کنم و مانع ورود و خروج خودرو او هستم، اما من طبق پارکینگ سند دارم و خودرویم را در محل پارک می‌کنم. ما سر همین موضوع با هم چند باری مشاجره کردیم که چند روز قبل پسر جوانش به نام بهزاد برای من پیامک‌های تهدیدآمیز فرستاد. ابتدا توجهی نکردم، اما او دوباره پیام تهدید به قتل برای من فرستاد. الان من و خانواده‌ام نگران هستیم که پسر جوان تهدیدهایش را عملی کند و از او شکایت داریم.» با ثبت این شکایت، مأموران متهم را که مرد ۳۹ ساله‌ای به نام بهزاد است شناسایی و بازداشت کردند. متهم که مهندس عمران است و هیچ سابقه کیفری ندارد، در بازجویی‌ها با اظهار پشیمانی به جرم خود اقرار کرد. پرونده مهندس جوان پس از تکمیل روی میز قاضی میثم حسین‌پور، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات قرار گرفت. متهم با اعتراف به جرم خود در جلسه دادگاه، با ابراز پشیمانی از شاکی طلب بخشش کرد. او همچنین از قاضی درخواست کرد با توجه به شرایطش، مجازات جایگزین حبس برایش در نظر گرفته شود.

قاضی پرونده با توجه به نداشتن سابقه کیفری، تحصیلات عالیه و ابراز ندامت متهم، حکم هشت ماه حبس را به مجازات جایگزین تبدیل کرد. قاضی حسین‌پور به «جوان» گفت: «مجازات تهدید به قتل طبق قانون بین شش ماه تا دو سال حبس است. در این پرونده حکم هشت ماه حبس صادر شد، اما با توجه به اینکه متهم اظهار پشیمانی کرد و هیچ سابقه کیفری در پرونده‌اش نبود و فرد تحصیلکرده‌ای بود و شاکی هم رضایت داد، تصمیم گرفتم به نیت امام‌رضا (ع) که هشتمین امام شیعیان است و همچنین احترام به چهارشنبه‌های امام‌رضایی برای او حکم جایگزین صادر کنم. بر اساس این حکم، متهم موظف شد هشت دستگاه تخته هوشمند دیجیتال برای هشت مدرسه در مناطق محروم تهیه و اهدا کند.» متهم وقتی با حکم قاضی خوش‌فکر روبه‌رو شد، حکم صادرشده را پذیرفت و پس از تهیه هشت دستگاه تخته هوشمند دیجیتال، مدارک و اسناد را برای قاضی پرونده ارسال کرد.

تهدید استاد برای گرفتن بورسیه

پرونده دوم مربوط به دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بود که تصور می‌کرد استاد دانشگاهش عامل عدم دریافت بورسیه و ادامه تحصیل او در خارج از کشور است. همین تصور باعث شد دانشجو استاد خود را تهدید به قتل کند. شاکی به مأموران گفت: «استاد دانشگاه هستم. ارتباطم با دانشجویان خوب است، اما مدتی است یکی از دانشجویان به نام کیوان تصور می‌کند علت اینکه در بورسیه یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته نشده، من مقصرم و به همین دلیل با ارسال پیام‌هایی مرا تهدید به قتل کرده است.»

پس از شکایت استاد و تشکیل پرونده، دانشجو دستگیر و در ادامه تحقیقات، مجرم شناخته شد. متهم زمانی در شعبه ۱۰۲ لواسانات برای محاکمه حاضر شد که رضایت شاکی را جلب کرده بود و با اظهار پشیمانی از قاضی پرونده درخواست بخشش کرد. با این حال قاضی پرونده با توجه به نداشتن سابقه کیفری برای متهم حکم جایگزین صادر کرد. او موظف شد برای هشت دانش‌آموز بی‌بضاعت در هشت روستای محروم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، لوازم‌التحریر، کفش و پوشاک تهیه کند.

به این ترتیب، حکمی که می‌توانست به تحمل حبس منجر شود، به اقدامی برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند تبدیل شد.

خیانت در امانت و ۸ دستگاه گرم‌کن غذا برای مدارس

سومین پرونده مربوط به مردی بود که به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته بود. شاکی مرد میانسالی بود که از یکی از دوستانش در اداره پلیس لواسانات به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده بود. بر اساس تحقیقات پلیسی، متهم خودروی پرادوی دوستش را به امانت گرفته و برای مدتی به شهرستان برده بود، اما خودرو را به صاحبش بازنگرداند. بنابراین متهم به دستور بازپرس پرونده دستگیر شد و ضمن اعتراف به جرم، از شاکی طلب بخشش کرد. با رضایت شاکی و با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهم، قاضی حکم جایگزین حبس صادر کرد. از آنجا که متهم در زمینه تولید و عرضه هیتر‌های برقی فعالیت داشت و قاضی نیز از نیاز برخی مدارس دولتی به دستگاه گرم‌کن غذا مطلع شده بود، مقرر شد متهم هشت دستگاه گرم‌کن غذا برای هشت مدرسه دولتی تهیه و اهدا کند. قاضی حسین‌پور درباره این حکم گفت: «مجازات قانونی خیانت در امانت یک سال حبس است، اما با رضایت شاکی و با توجه به شرایط متهم، از مجازات جایگزین حبس استفاده کردم تا در آستانه بازگشایی مدارس، بتوانیم بخشی از مشکلات مدارس را برطرف کنیم.»

احکامی به احترام امام هشتم

این سه حکم در روز‌های چهارشنبه و در قالب طرح «چهارشنبه‌های امام‌رضایی» و به احترام امام هشتم (ع) صادر شده است؛ احکامی که در آنها تلاش شده مجازات متهمان، علاوه بر جنبه قانونی، به اقدامی برای گره‌گشایی از مشکلات دانش‌آموزان و مدارس مناطق محروم تبدیل شود.