جوان آنلاین: از آناتولی، «کریسترون فروستادوتیر»، نخستوزیر ایسلند، نقشه منتشرشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را که در آن ایسلند به همراه چند کشور دیگر بخشی از قلمرو ایالات متحده به تصویر کشیده شده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ایرنا، به گزارش رسانه ملی ایسلند (RUV)، فروستادوتیر در یک نشست خبری گفت: «به نظر من، فضای حاکم بر آنچه در اینجا مشاهده میکنیم، پوچ و مضحک است.»
وی با بیان اینکه «شوخی کردن با حاکمیت کشورها، نه خندهدار است و نه عادی»، پست منتشرشده توسط ترامپ در شبکههای اجتماعی را «توهینآمیز» توصیف کرد.
در نقشه مورد اشاره، آمریکا، کانادا، گرینلند، ایسلند، مکزیک، آمریکای مرکزی و منطقه کارائیب با طرح پرچم آمریکا پوشانده شده و سراسر این منطقه با عنوان «ایالات متحده آمریکا» مشخص شده بود.
فروستادوتیر اعلام کرد سفیر آمریکا در ایسلند در پی انتشار این مطلب به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده است تا به طور کاملا روشن اعلام شود که از دیدگاه ما، این اقدام کاملا غیرقابل قبول است.
وی تاکید کرد: «هیچکس نمیتواند به جای ما درباره استقلال یا حاکمیتمان تصمیم بگیرد یا بر سر آن معامله کند. ما خودمان و بر اساس شرایط خود درباره این مسائل تصمیم میگیریم.»