۵ حمله هوایی عربستان به صعده

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، عربستان سعودی امروز در پنج نوبت، منطقه «عرو» در شهرستان بنیبحر استان صعده واقع در شمال یمن را بمباران کرد.
به گزارش ایسنا، تاکنون جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
با وجود توقف بخش عمده عملیات نظامی گسترده، مناطق مختلف یمن همچنان در مقاطع مختلف صحنه حملات و تنشهای نظامی بودهاند.
استان صعده در شمال یمن با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت نظامیاش، طی سالهای گذشته بارها هدف حملات هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است.
با کاهش گسترده عملیات نظامی و برقراری آتشبس، سطح درگیریها در مقایسه با سالهای نخست جنگ کاهش یافت، اما تنشها و حملات پراکنده در مناطق مختلف یمن همچنان ادامه داشته است.