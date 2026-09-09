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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
جامعه » اخبار كلی

محدودیت‌های ترافیکی از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه اعلام شد

مرکز مدیریت راه مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) تا روز شنبه (۲۱ شهریور) خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) تا روز شنبه (۲۱ شهریور) خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلت‌ها به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

به گزارش مهر، همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۱۹ شهریور) و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

جزئیات محدودیت ترافیکی محور کرج ـ چالوس

بر اساس این گزارش، روز جمعه (۲۰ شهریور) از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود.

با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار خواهد شد؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح ممکن است زودتر از زمان مقرر اعلام شود.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد خواهد بود، اما در روزهای اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

محدودیت تردد در محور هراز

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است.

بر این اساس، عبور ناوگان کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز (۱۸ شهریور) و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه (۱۹ شهریور) و جمعه (۲۰ شهریور)، در محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه به‌صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

محدودیت ترافیکی در محور فشم

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه نیز محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور، در محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

برچسب ها: مرکز مدیریت راه‌های کشور ، محدودیت های ترافیکی ، محورهای مواصلاتی
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