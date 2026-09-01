«دان بیر» عضو دموکرات کنگره آمریکا از ایالت ویرجینیا در پیامی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، تاکید کرد که تجاوز نظامی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران یک شکست فاجعه‌بار و تمام عیار است.

جوان آنلاین: بیر در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: به تصویر کلی نگاه کنید، جنگ ترامپ با ایران یک فاجعه است و او ظاهرا کوچک‌ترین اهمیتی به آن نمی‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه ترامپ روزهای خود را صرف هیاهو درباره سالن رقص خود و دور کردن متحدان آمریکا با رفتارهای عصبی و اقدامات نمایشی خود می‌کند، افزود: او شب‌ها هم بارها و بارها تصاویر عجیب و غریب و بی‌ارزش تولیدشده با هوش مصنوعی را منتشر می‌کند.

این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه پیت هگست در حال کنار گذاشتن فرماندهان ارشد ارتش این کشور است، اظهار کرد: وزیر جنگ ایالات متحده هر کسی را که از نظر او به اندازه کافی به وی وفادار نباشد، از ساختار نظامی حذف می‌کند.

وی همچنین با اشاره به افشا شدن دروغ‌های هگست درباره تلفات ارتش تروریستی ایالات متحده در تجاوز بی دلیل علیه ایران به مردم آمریکا، ادامه داد: او رسانه‌های آزاد را کنار گذاشت و حالا مخفیانه با استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به افرادی پول می‌دهد تا درباره عملکرد عالی او تبلیغ کنند.

بیر در ادامه با بیان اینکه جمهوری‌خواهانی که کنترل کنگره را در دست دارند، می‌دانند این وضعیت نادرست است و قدرت متوقف کردن آن را دارند، افزود: اما بیشتر آنها شهامت لازم برای انجام کاری در این زمینه را ندارند و در عوض، زیر میزهای خود پنهان شده‌اند.

این نماینده کنگره آمریکا در پایان تصریح کرد: نیروهای نظامی ما که در مناطق جنگی و در معرض خطر هستند، درباره این وضعیت چه فکری باید بکنند؟