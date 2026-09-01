عضو کنگره آمریکا: باید با تعلیق مالیات بر بنزین بودجه جنگ ترامپ علیه ایران را قطع کنیم

«جان لارسن» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کنکتیکت در پیامی با انتقاد از تجاوز غیرقانونی و بی دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: ما باید با تعلیق مالیات بر بنزین، بودجه این جنگ را قطع کنیم.

جوان آنلاین: لارسن در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: از زمانی که ترامپ روی کار آمده یک خانوار متوسط آمریکایی مجبور شده است تا سه هزار و ۸۰۰ دلار بیشتر هزینه کند.

وی افزود: تعرفه‌های پرهزینه اعمال شده، جنگ غیرقانونی و کاهش بودجه خدمات درمانی و مراقبت‌های بهداشتی از سوی ترامپ باعث شده است که قیمت همه چیز در آمریکا افزایش پیدا کند.

لارسن در ادامه با بیان اینکه اعضای دموکرات کنگره آمریکا آماده اقدام علیه سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا هستند، تاکید کرد: ما باید با تعلیق مالیات بر بنزین تمام بودجه جنگ ترامپ علیه ایران را قطع کنیم.

به گزارش ایرنا، «آدام شف» سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا پیش‌تر در پیامی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران شده و تاکید کرده بود که باید به این جنگ پایان دهیم.

شف در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز ۶ ماه از آغاز جنگ علیه ایران بی هیچ راهبردی و بدون اینکه پایانی در چشم‌انداز باشد، می‌گذرد.

این سناتور آمریکایی یادآور شد که در طول ۶ ماه گذشته هزینه‌ها در ایالات متحده در همه حوزه‌ها افزایش یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، نظامیان آمریکایی از خانواده‌هایشان دور بودند، خاطرنشان کرد: در طول این ۶ ماه ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شدند.

شف تصریح کرد: ما باید به این جنگ پایان دهیم و نیروهایمان را به خانه برگردانیم.

برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت نیز پیش‌تر در اظهاراتی با تاکید براینکه تجاوز علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است، تصریح کرده بود که باید هرچه سریعتر به این تجاوز پایان دهیم.

سندرز در جریان یک مصاحبه گفت: جنگ علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است و هرگز نباید شروع می‌شد.

وی افزود: باید هر چه سریع‌تر از مسیر مذاکره به این جنگ پایان دهیم.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی که تجاوز علیه ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: کاری که باید انجام دهیم این است که با ایرانی‌ها مذاکره کنیم و به این جنگ و ویرانی اقتصادمان که باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها شده است، پایان دهیم.