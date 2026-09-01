کد خبر: 1377104
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی منازل مردم سوریه

55 - منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی با تیربار به سوی منازل ساکنان یک روستای سوریه شلیک کرده‌اند.

جوان آنلاین: نظامیان اشغالگر مستقر در پادگان الجزیره در استان درعا، با تیربارهای سنگین به سوی منازل روستای معریه تیراندازی کرده‌اند.

هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این اقدام نظامیان صهیونیست گزارشی منتشر نشده است.

روز دوشنبه نیز یک گروه از نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه یورش‌ها و تحرکات نظامی مکرر این رژیم، به تپه الدرعیات در غرب روستای المعلقه واقع در حومه جنوبی قنیطره یورش برده‌اند.

این گروه با یک گشتی نظامی متشکل از دو تانک وارد این تپه شده و پس از مدتی توقف، از آن خارج شده‌اند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.

برچسب ها: صهیونیست‌ ، صهیونیست ها ، اسرائیل
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