تشدید حملات در غزه نه نقض مکرر بلکه جنگی مداوم و شانه خالی کردن از تعهدات است

جوان آنلاین: این جنبش فلسطینی در این بیانیه افزود: آنچه در حال وقوع است دیگر نقضهای پراکنده یا حوادث جداگانه نیست، بلکه به سیاست تجاوز سازمانیافته و جنگی مستمر در اشکال مختلف تبدیل شده است.
حماس در ادامه این بیانیه بار دیگر از میانجیها و ضامنان توافق آتشبس خواست تا مسئولیتهای خود را در قبال این جنایات صهیونیستی علیه ملت فلسطین بر عهده بگیرند و هر چه سریعتر برای اعمال فشار بر دولت اشغالگر جهت توقف تجاوزاتش علیه ملت فلسطین و ملزم ساختن آن به احترام گذاشتن به توافقی که تحت نظارت بینالمللی امضا شد، اقدام کنند.
این جنبش فلسطینی در پایان بیانیه خود اظهار کرد: آنچه ارتش اشغالگر از کشتارهای وحشیانه روزانه مرتکب میشود که در حد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است، مستلزم تحرک بینالمللی، سازمان مللی و مردمی برای انزوای اشغالگران و بازخواست رهبران فاشیست آن و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از ملت بیدفاع ما است که همچنان با خطر نسلکشی و آوارگی مواجه است.
رژیم صهیونیستی روز دوشنبه دست به منفجر کردن تعدادی از خانههای شهروندان در جنوب نوار غزه، تیراندازی به سوی ماهیگیران در دریای شهر غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در تمامی مناطق نوار غزه زده است که منجر به شهادت حداقل پنج شهروند و مجروح شدن تعدادی دیگر شده است.