جوان آنلاین: ذخیره راهبردی نفت آمریکا در بحرانیترین سطح خود قرار دارد و جنگ علیه ایران، توانایی آمریکا را برای آرامسازی بازارهای نفتی تضعیف کرده است.
ذخیره راهبردی نفت آمریکا با ۲۸۹٫۷ میلیون بشکه، به پایینترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسیده است و با آزادسازی ۳۹ میلیون بشکه دیگر، به حدود ۲۴۳ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.
آزادسازیهای گسترده در دوران بایدن (۲۳۰ میلیون بشکه) و ترامپ برای کنترل قیمتها، از جمله پاسخ به جنگ اوکراین و سپس جنگ علیه ایران از جمله دلایل این نابسامانی است.
در ادامه گزارش آمده است: ترامپ قصد دارد با نفت ونزوئلا، ذخایر راهبردی را پر کند، اما این فرایند سالها طول میکشد و با موانع سیاسی و انتخاباتی روبرو است. بازپرداخت وامهای نفتی نیز تا اواخر ۲۰۲۸ کامل نمیشود.
آمریکا در صورت بروز شوک جدید نفتی، ابزار کلاسیک خود برای مداخله در بازار را در اختیار ندارد و این موضوع میتواند به بیثباتی بیشتر قیمتها دامن بزند.