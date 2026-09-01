جوان آنلاین: رسانه‌های اوکراینی بامداد سه‌شنبه از وقوع چندین انفجار مهیب در پایتخت این کشور خبر دادند.

طبق گزارش‌ها، هشت موشک کروز «کالیبر» از پایگاه دریایی «نووروسیسک» و همزمان چندین موشک بالستیک «اسکندر-ام» و چند موشک ابرفراصوت «زیرکان» به سمت کی‌یف پرتاب شدند.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، ساعتی پیش، وزارت تحول دیجیتال اوکراین هشدار حملات هوایی و وضعیت قرمز در کی‌یف اعلام کرده بود.

منابع محلی دقایقی بعد تخمین زدند که حداقل ۲۰ موشک بالستیک اسکندر-ام،

۸ موشک کروز کالیبر و ۴ موشک زیرکان شلیک شدند که اکثر آنها به کی‌یف اصابت داشتند.

بر این اساس، سامانه‌های پدافندی آمریکایی «پاتریوت» فقط توانستند تعداد کمی از این موشک‌ها را رهگیری کنند.