جوان آنلاین: جنگنده های رژیم صهیونیستی دوحه کفر رمان را ۲ نوبت بمباران کردند. این جنگنده ها همچنین بلندی های علی الطاهر و منطقه زوطر شرقی را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تجاوزات جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطق الحجیر و المنصوری در صور را نیز دربرگرفت.

این تجاوزات در حالی رخ می دهد که رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب گسترده روستاهای جنوبی لبنان با حملات هوایی و توپخانه ای و همچنین پهپادی است.

نظامیان صهیونیست به صورت تعمدی زمین های کشاورزی جنوب لبنان را به آتش می کشند تا عملا زندگی در این مناطق ناممکن شود.