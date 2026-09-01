دشمن در صورت تجاوز تاوان سنگینی خواهد داد

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با المیادین تاکید کرد: اگر آمریکایی ها قصد دارند تصمیم عقلانی در راستای منافع خود اتخاذ کنند هرگز وارد جنگ دیگری با تهران نخواهند شد. اکثر مقامات ایرانی به دکترین تهاجمی تمایل دارند و آن را ترجیح می دهند چرا که از ناحیه عملیاتی بسیار مفید فایده است.

وی اضافه کرد: توقف جنگ به دلیل ناتوانی آمریکا و وارد آمدن خسارت های گسترده به آن صورت گرفته است. اولویت ما نه جنگ و نه مذاکره بلکه رسیدن به بازدارندگی است. ما به تحقق پیروزی مطمئن بودیم اما احتمال نمی دادیم این پیروزی به این راحتی به دست آید. آنها حتی اگر یک دیوار بتنی اطراف ایران ایجاد کرده و برای آن نگهبانانی بگذارند کشور ما با قدرت مقاومت خواهد کرد.

سردار نقدی تصریح کرد: شاخصه ایران در این جنگ سلاح های ساخت داخل ما بوده است. تمام تأسیسات در مکان های بسیار امن بازسازی شده و با استفاده از تکنولوژی های مدن فعالیت می کند. ایران صدها شهر و تأسیسات صنعتی دارد و میت واند تولیدات خود را به طرق مختلف چه روی زمین چه زیر آن پنهان کند.

وی بیان کرد: سامانه های دفاع هوایی دشمن به دلیل موج گسترده پهپادهای ایران و موشک های ما فروپاشیده است. آنها حتی از سلاح های قدیمی خود برای مقابله با این حملات استفاده کردند. ارتش آمریکا تو خالی، پوشالی و ببر کاغذی بوده و توان فعلی آن ضعیف تر از آن چیزی است که نشان می دهد. ناوها و جنگنده های آمریکایی آن میزان که برایشان تبلیغ می شود مهم نیستند چرا که جهان دید که ناوها در مسافت هزار کیلومتری تنگه هرمز متوقف شده و نتوانسته اند حرکتی کنند.

سردار نقدی تصریح کرد: روابط میان سپاه پاسداران و دولت ایران در بهترین حالت خود و بسیار مستحکم است. دشمن باید بداند که در صورت تجاوز به ما تاوان سنگینی پرداخت خواهد کرد. دشمن فکر می کرد طی سه روز می تواند کنترل ایران را به دست بگیرد اما چه شد؟ الان شش ماه می گذرد.

تصمیم گیری های ترامپ بر اساس منافع شخصی است

وی گفت: ترامپ بر اساس منافع شخصی و منافع شرکت های خود تصمیم می گیرد و شدت جنگ را طوری تنظیم می کند که در بازارهای سهام سود دهی داشته یا برای دلالان نزدیک به خود در بخش نفت سود داشته باشد. جنگ نامتقارن یعنی جنگ در وال استریت و منهتن و در هر جا و هر زمان است.

سردار نقوی در مورد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی اظهار داشت که قطع آن به معنای ناتوانی تل آویو در ادامه مسیر خواهد بود و اتکای ارتش اشغالگر به بمباران به این معنی که نیروهای زمینی بدون آن بمباران هیچ هستند. ایجاد شکاف بین ما و مقاومت اتفاق نیافتاده بلکه پیوندهای ما بسیار قوی‌تر شده است.