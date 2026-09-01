کد خبر: 1377081
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

موضع اتحادیه اروپا علیه ایران ناقض حقوق بین الملل است

ف سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود درباره بیانیه اتحادیه اروپایی راجع به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نوشت: موضع اتحادیه اروپا علیه ایران ناقض حقوق بین الملل است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی درباره بیانیه اتحادیه اروپایی راجع به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت: به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به نحوی فزاینده در حال چشم‌پوشی از استقلال، قوانین، ارزش‌ها و موازین اخلاقی خود در برابر ارعاب آمریکا باشد.

وی افزود: اتحادیه اروپا بر اساس مقررات مصوب خودش، اعمال فراسرزمینی قوانین وضع‌شده از سوی کشورهای ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و اثربخشی به چنین قوانینی را مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند. «مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا» (EU Blocking Statute) صراحتاً اجرای هرگونه الزام یا ممنوعیتی که مبتنی بر قوانین تحریمی خارجی باشد را ممنوع می‌کند. پس چگونه اتحادیه اروپا اکنون از ظالمانه‌ترین تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران حمایت می‌کند؟

بقائی ادامه داد: این رفتار را با رویکرد اروپا در سال ۱۹۹۶ مقایسه کنید؛ زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت مستقل عمل کند و برای دفاع از حاکمیت خود در برابر نظام تحریم‌های آمریکا «مقررات انسداد» را به تصویب رساند. اما امروز، همین اتحادیه، تبدیل به حامی قانون‌شکنی واشنگتن شده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت اتحادیه اروپا از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، خود نقض فاحش و جدی حقوق بین‌الملل است. تک‌تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در قبال پیامدهای ناشی از مشارکت خود در برابر این اقدام متخلفانه و خلاف قانون پاسخگو باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اتحادیه اروپا نمی‌تواند تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه ایران را تایید کند و همزمان مدعی تلاش برای تنش‌زدایی و برقراری ثبات منطقه‌ای باشد. این دو با یکدیگر جمع‌پذیر نیستند. چنین رویکرد غیرمسئولانه‌ای، گواه سقوط اخلاقی و بی‌کفایتی سیاسی اتحادیه اروپا است.

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، وزارت امورخارجه ، اروپا
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