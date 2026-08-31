دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه انتخابات؛ تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت ترامپ

جوان آنلاین: مجلس نمایندگان این هفته تنها چهار روز جلسه خواهد داشت و پس از روز کارگر، در ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور)، دوباره تشکیل جلسه خواهد داد؛ زمانی که سنا نیز پس از تعطیلات طولانی خود به واشنگتن بازمیگردد.
به گزارش ایرنا، از آن زمان، مجلس نمایندگان تنها سه هفته دیگر تا روز انتخابات، یعنی ۳ نوامبر (۱۲ آبان)، فرصت خواهد داشت. به گزارش شبکه انبیسی نیوز پیش از انتخابات میاندورهای، که در آن اکثریت بسیار شکننده جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان در معرض خطر قرار دارد، دستور کار رهبران جمهوریخواه به شرح زیر است:
تامین بودجه دولت ترامپ و جلوگیری از تعطیلی
به گفته یکی از دستیاران رهبری جمهوریخواهان، انتظار میرود مجلس نمایندگان این هفته بررسی لایحهای را که سنا برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کرده است، در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر انتظار میرود اعتبار مالی وزارتخانهها و سازمانهای فدرال در اول اکتبر به پایان برسد.
این لایحه مهمترین مورد دستور کار و تنها ضربالاجل حیاتی است که پیش از انتخابات میاندورهای نیازمند اقدام کنگره است.
اگر این لایحه تصویب شود، برای تبدیل شدن به قانون به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال خواهد شد و بودجه دولت را تا ۱۱ دسامبر تامین خواهد کرد.
این امر زمان بیشتری برای دستیابی به یک توافق گستردهتر درباره تامین مالی دولت فراهم میکند؛ مذاکرات درباره چنین توافقی متوقف شده است.
نتیجه انتخابات میاندورهای بر این مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت و احتمالا برندگان انتخابات ۲۰۲۶ با قدرت و پشتوانه بیشتری وارد این مذاکرات خواهند شد.
این لایحه در سنا با رای ۹۰ موافق در برابر ۶ مخالف تصویب شد. این لایحه بدون ایجاد تغییرات عمده، تامین مالی دولت را به شکل خودکار و در همان چارچوب قبلی ادامه میدهد و به همین دلیل بحث برانگیز نبوده است.
این لایحه شامل چند مورد الحاقی نیز هست که با مذاکره میان دو حزب به آن اضافه شدهاند: محدود کردن اختیار ترامپ برای قطع کمکهای مالی فدرال به ایالتهای دموکرات که به او رای ندادهاند، حفظ برنامههای کمک غذایی مانند اسنپ و ویک، و همچنین ادامه کمکهای مربوط به بلایای طبیعی.
انتظار میرود این لایحه با استفاده از روند «تعلیق» بهسرعت به صحن مجلس آورده شود؛ روندی که موانع بررسی در کمیتهها را کنار میگذارد و برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد. احتمالاً این لایحه با اختلاف زیادی تصویب خواهد شد، مگر اینکه ترامپ در آخرین لحظات خواستههای جدیدی مطرح کند؛ همانطور که در مورد برخی توافقهای قبلی درباره تأمین بودجه دولت انجام داده است.
رایگیری برای توبیخ رسمی چاک ادواردز
در جریان تعطیلات ماه اوت، کمیته اخلاق دوحزبی مجلس نمایندگان اعلام کرد که توصیه میکند کل مجلس درباره توبیخ رسمی «چاک ادواردز»، نماینده جمهوریخواه از ایالت کارولینای شمالی، رایگیری کند.
این توصیه پس از آن مطرح شد که تحقیقات چندماهه کمیته نشان داد او «رفتارمستمر غیرحرفهای و نامناسب» با دو کارمند زن جوان داشته است.
مجلس نمایندگان ممکن است همین هفته درباره این موضوع رایگیری کند. اگر قطعنامه توبیخ رسمی به صحن مجلس بیاید، انتظار میرود تصویب شود؛ زیرا برای تصویب آن کافی است تعداد اندکی از جمهوریخواهان به ۲۱۲ نماینده دموکرات بپیوندند.
اندکی پس از توصیه کمیته اخلاق، ادواردز اعلام کرد که از تلاش خود برای انتخاب مجدد صرفنظر میکند و نامش در برگه رای ماه نوامبر نخواهد بود. با این حال، ادواردز که یافتههای کمیته اخلاق را رد کرده است، بهشدت تلاش میکند مانع تصویب آن شود.
گزارشها حاکی است که او هفته گذشته نامهای ۲۲ صفحهای برای همکارانش ارسال کرده و در آن از اقدامات خود دفاع و استدلال کرده است که هیچیک از یافتههای تحقیقات را نمیتوان «رفتار جنسی نامناسب» تلقی کرد.
او در این نامه نوشته است: «یک دوستی محبتآمیز، پیشنهاد جنسی محسوب نمیشود.»
توبیخ رسمی، سرزنش رسمی یک عضو کنگره است. پس از تصویب چنین قطعنامهای، معمولا از عضو موردنظر خواسته میشود در جایگاه مخصوص مقابل صحن مجلس بایستد و قطعنامه بهطور علنی برای او قرائت شود. با این حال، توبیخ باعث برکناری نماینده از سمت خود نمیشود.
در حوزه اخلاقی همچنین قرار است مجلس درباره دو قطعنامه مربوط به «توهین به کنگره» رایگیری کند که کمیته اخلاق در ارتباط با تحقیقات خود درباره شیلا چرفیلوس-مککورمیک، نماینده سابق دموکرات از فلوریدا، توصیه کرده است.
کمیته توصیه کرده است که مایکل جوزف، شهردار نورث میامی بیچ، و هکتور روس، فعال سیاسی فلوریدا، به دلیل خودداری از تبعیت از احضاریههای قانونی در این تحقیقات، به توهین به کنگره متهم شوند.
چرفیلوس-مککورمیک در ماه آوریل، پس از آنکه کمیته اخلاق او را در ۲۵ مورد نقض مقررات اخلاقی مقصر شناخت و در حالی که کمیته آماده بررسی اخراج او از کنگره بود، از سمت خود استعفا داد.
لایحه تحریمهای ایران و روسیه
یکی از موارد احتمالی در دستور کار آینده مجلس نمایندگان، لایحهای است که سنا برای اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه و ایران تصویب کرده است. مجلس این هفته برنامهای برای رای گیری ندارد، اما این موضوع همچنان میتواند در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد.
این مصوبه که سنا در اوایل ماه اوت با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف تصویب کرد، «قانون تحریم روسیه و ایران لیندزی او. گراهام در سال ۲۰۲۶» نام دارد که مرگ ناگهانی او در ماه ژوئیه باعث افزایش حمایتها از موضوعی شد که او مدتها از آن حمایت میکرد.
هدف این لایحه مجازات بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه است و زمینه را برای اعمال تحریم علیه رهبران روسیه، اعضای خانواده آنها و الیگارشها فراهم میکند.
این لایحه همچنین به آمریکا اجازه میدهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که بخش عمده نفت و گاز روسیه را خریداری میکنند، تعرفههای هدفمند اعمال کند؛ بهطور مشخص، پنج کشور بزرگ واردکننده هدف این اقدام قرار خواهند گرفت.