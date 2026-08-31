کد خبر: 1377038
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

صدور هشدار نارنجی برای خلیج‌فارس؛ ارتفاع موج به ۲۴۰ سانتی‌متر می‌رسد

2 یک کارشناس هواشناسی گفت: برای خلیج‌فارس در سواحل خوزستان و بوشهر هشدار نارنجی صادر شده و ارتفاع موج در این مناطق به ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: برای تلاطم شدید خلیج‌فارس در سواحل خوزستان و بوشهر هشدار نارنجی صادر شده است و ارتفاع موج در این مناطق به ۲۴۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی افزود: در این شرایط احتمال پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی وجود دارد و فعالان این حوزه باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

اصغری بیان کرد: در دریای خزر نیز بارش‌ها ادامه خواهد داشت و طی ۲۴ ساعت آینده، اوج رگبار‌ها در استان گیلان رخ می‌دهد. کشاورزان گیلانی باید نسبت به پوشش پلاستیکی شالی‌های باقی‌مانده در مزارع اقدام کنند.

وی گفت: خراسان شمالی و رضوی نیز از امروز (دوشنبه، ۹ شهریور) تا روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) شاهد بارش‌های رگباری خواهند بود که این بارش‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر شدت می‌گیرد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: شهر‌های گرمه، شیروان، سملقان، جاجرم، اسفراین و فاروج از جمله مناطقی هستند که احتمال وقوع بارش‌های رگباری در آنها وجود دارد و در فعالیت‌های عمرانی این مناطق باید نکات ایمنی رعایت شود.

وی یادآور شد: در شمال خراسان رضوی نیز از مشهد و سبزوار تا درگز، جغتای، تایباد و سرخس، تا روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

اصغری در پایان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور خاطرنشان کرد: امروز بعدازظهر در مناطق مرزی استان‌های هرمزگان و فارس، از جمله بستک، جناح و اشکنان، احتمال وقوع رگبار‌های موسمی وجود دارد.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هشدار نارنجی ، خلیج فارس
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