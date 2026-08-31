زلزله ۳.۸ ریشتری یاسوج را لرزاند

جوان آنلاین: عصر دوشنبه بر اساس گزارش اولیه مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر عصر دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.
به گزارش مهر، این زمینلرزه ساعت ۱۸:۵۱:۵۸ به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در مختصات ۲۰.۰۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۷ درجه طول شرقی ثبت شده است.
عمق کانون این زمینلرزه ۵ کیلومتر اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز لرزهنگاری کشوری، کانون زمینلرزه در فاصله ۱۱ کیلومتری یاسوج، ۱۵ کیلومتری سیسخت و ۲۳ کیلومتری چیتاب قرار داشته است.