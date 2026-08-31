کد خبر: 1377031
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳
سیاست » اخبار کلی
سردار نقدی:

آمریکا در صورت تصمیم عقلانی وارد جنگ دیگری با تهران نمی‌شود

21 مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه اولویت کنونی ایران نه جنگ و نه مذاکره، بلکه دستیابی به «بازدارندگی» است، تاکید کرد که آمریکا در صورت اتخاذ تصمیم عقلانی، وارد جنگی دیگر با ایران نخواهد شد.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی، مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین درباره تحولات اخیر و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال احتمال رویارویی مجدد با آمریکا اظهار کرد که اگر آمریکایی‌ها بخواهند تصمیمی «عقلانی» و در راستای منافع خود اتخاذ کنند، وارد جنگ دیگری با تهران نخواهند شد.

وی توقف جنگ را ناشی از ناتوانی آمریکا، متحمل شدن خسارت و دریافت ضربات دانست و گفت ادامه درگیری برای واشنگتن هزینه‌های سنگینی به همراه داشته است.

اولویت کنونی ایران؛ دستیابی به بازدارندگی

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه درباره اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران گفت: «اولویت ما جنگ یا مذاکره نیست؛ مساله این است که به بازدارندگی برسیم.»

نقدی افزود ایران از پیروزی خود اطمینان داشت، اما انتظار نداشت این پیروزی با چنین سهولتی محقق شود.

وی همچنین با تأکید بر توان مقاومت ایران گفت: «حتی اگر آنها دیواری بتنی در اطراف ایران احداث کنند و نگهبانانی روی آن قرار دهند، ایران همچنان با قدرت پابرجا خواهد ماند.»

توان تسلیحاتی و ظرفیت تولید داخلی ایران

نقدی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران در جنگ اخیر را داخلی بودن تولید تسلیحات دانست.

وی گفت تمامی تأسیسات آسیب‌دیده در مکان‌هایی بسیار امن بازسازی شده‌اند و اکنون با استفاده از فناوری‌های جدید و پیشرفته و با نرخ تولید بالاتری فعالیت می‌کنند.

به گفته نقدی، ایران دارای صد‌ها شهر و مجموعه صنعتی است و ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که امکان پنهان‌سازی و پراکنده کردن روند تولید تسلیحات را در نقاط مختلف، چه در زیر زمین و چه در سطح زمین، فراهم می‌کند.

وی گفت که پدافند هوایی طرف مقابل در نتیجه حجم بالای استفاده جمهوری اسلامی از پهپاد‌ها و موشک‌ها و حتی برخی تسلیحات قدیمی ایران، دچار فروپاشی شد و این تسلیحات توانستند در برابر آنها مؤثر واقع شوند.

ارتش آمریکا «ببر کاغذی» است

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه، ارتش آمریکا را «توخالی و شکننده» و «ببری کاغذی» توصیف کرد و گفت توان واقعی ارتش آمریکا ضعیف‌تر از تصویری است که از آن ارائه می‌شود.

وی درباره ناو‌های هواپیمابر و جنگنده‌های آمریکایی نیز اظهار کرد که این تجهیزات آن‌گونه که تبلیغ می‌شوند، اهمیت تعیین‌کننده ندارند.

نقدی افزود: «تمام جهان دید که ناو‌های هواپیمابر در فاصله هزار کیلومتری از تنگه [هرمز]متوقف شدند و نتوانستند حرکت کنند.»

روابط مستحکم بین سپاه و دولت

نقدی درباره روابط میان سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز گفت این روابط در «بهترین وضعیت» قرار دارد و «عالی و بسیار مستحکم» است.

وی تأکید کرد که سپاه به تعهداتی که از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شده است، عمل می‌کند، اما در عین حال هشدار داد هرگونه حمله از سوی دشمن با هزینه سنگینی برای مهاجم همراه خواهد بود.

او با اشاره به ارزیابی اولیه دشمن از روند جنگ گفت: «دشمن تصور می‌کرد ظرف سه روز ایران را تصرف خواهد کرد؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ اکنون ۶ ماه گذشته است.»

انتقاد از رویکرد ترامپ در جنگ

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پرداخت و تاکید کرد که تصمیم‌های او بر اساس منافع شخصی، منافع شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به او اتخاذ می‌شود.

وی افزود که ترامپ روند جنگ را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که از یک سو موجب کسب سود در بازار سهام شود و از سوی دیگر امکان بهره‌برداری اقتصادی برای محافل نزدیک به او در حوزه نفت را فراهم کند.

نقدی در تشریح مفهوم جنگ نامتقارن گفت: «جنگ نامتقارن یعنی جنگ در وال‌استریت، منهتن و هر مکان و در هر زمان.»

حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه همچنین درباره حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت که قطع این حمایت به معنای ناتوانی رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ خواهد بود.

وی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به شدت به حملات هوایی و بمباران متکی است و نیرو‌های زمینی آن بدون پشتیبانی این حملات، توان چندانی ندارند.

نقدی در ادامه درباره تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان ایران و گروه‌های مقاومت نیز گفت این هدف محقق نشده است.

وی در پایان اظهار کرد: «این شکاف ایجاد نشد، بلکه روابط ما بسیار قوی‌تر شده است.»

برچسب ها: سردار نقدی ، آمریکا ، جنگ ایران
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