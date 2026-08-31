جوان آنلاین: سوئد پیشتر در ماه مه اعلام کرده بود که این ناوچه را در قراردادی به ارزش ۴ میلیارد دلار از شرکت فرانسوی سفارش خواهد داد که ظرفیت دفاع هوایی این کشور را در مواجهه با تهدیدات امنیتی در دریای بالتیک سه برابر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، سوئد به عنوان جدیدترین عضو ناتو، پس از جنگ اوکراین و روسیه، در حال سرعت بخشیدن به تقویت ارتش خود است.
انتظار میرود اولین فروند از چهار ناوچه جدید که بزرگترین کشتیهای نیروی دریایی سوئد خواهند بود، در سال ۲۰۳۰ تحویل داده شود.
این توافق در حالی صورت میگیرد که فرانسه و سوئد روابط نظامی خود را تعمیق میبخشند و در عین حال تردیدها در مورد تعهد دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در قبال اروپا، دولتهای سراسر این قاره را بر آن داشته تا در مورد وابستگی خود به سلاحها و تضمینهای امنیتی آمریکا تجدید نظر کنند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد گفت: این ناوچهها به عنوان سکوهایی عمل خواهند کرد که قابلیتهای دوربرد در دریا و محافظت در برابر موشکهای بالستیک را فراهم میکنند. جنگ در اوکراین اهمیت توانایی دفاع در برابر این نوع موشک را به ما نشان داده است.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه هم از «همکاری راهبردی بزرگ» بین فرانسه و سوئد استقبال کرد و گفت: ما از این طریق پایگاه صنعتی و فناوری دفاعی اروپا را تقویت میکنیم.