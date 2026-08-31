یک مقام ارشد کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد گفت‌و‌گو‌ها بین روسیه و آمریکا به ویژه در حوزه اقتصادی ادامه دارد.

جوان آنلاین: از تاس، کریل دیمیتریف فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد با وجود تلاش‌ها برای برهم زدن گفت‌و‌گو‌ها با ارائه اطلاعات نادرست به طرف آمریکایی، مسکو و واشنگتن به گفت‌و‌گو‌های خود به ویژه در حوزه اقتصادی ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «می‌توانم تأیید کنم که گفت‌و‌گو با طرف آمریکایی با وجود تلاش‌های فعال دشمنان ما برای برهم زدن آن یا برعکس، گمراه کردن شرکای آمریکایی ما به نوعی، ادامه دارد.»

به گفته این مقام روس، با آشکار شدن این موضوع که تشدید درگیری‌ها به کی‌یف کمکی نمی‌کند، شمار بیشتری از شرکای روسیه به گفت‌و‌گو با مسکو ادامه می‌دهند.

دیمیتریف خاطرنشان کرد: گفت‌و‌گو با آمریکا از جمله در زمینه مسائل اقتصادی، ادامه دارد.