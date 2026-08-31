به نقل از سی اسپن، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر «ترامپ ویدئویی را که با هوش مصنوعی ساخته شده بود و بمباران جزیره خارک را نشان میداد، منتشر کرد. چرا او چنین کاری کرد؟»، ادعا کرد: ترامپ دوست دارد در شبکههای اجتماعی موضوعاتی را بیان کند. او دارد پیامی به ایرانیها میفرستد.
به نقل از سی اسپن، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر «ترامپ ویدئویی را که با هوش مصنوعی ساخته شده بود و بمباران جزیره خارک را نشان میداد، منتشر کرد. چرا او چنین کاری کرد؟»، ادعا کرد: ترامپ دوست دارد در شبکههای اجتماعی موضوعاتی را بیان کند. او دارد پیامی به ایرانیها میفرستد.
جوان آنلاین: معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: میدانیم که آنها به شلیک به کشتی رانی تجاری ادامه میدهند. ما همچنان ابزارهای زیادی برای جلوگیری از شلیک ایران به سوی کشتیهای تجاری در اختیار داریم. رئیس جمهور میخواهد بگوید که این کار را متوقف کنید و یا اینکه با تبعات آن مواجه شوید!
به گزارش مهر، این در حالیست که ترامپ بامداد امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه تروث سوشال ویدئویی کوتاهی را منتشر کرد که در آن بمباران، انفجار و آتش سوزی گسترده در ذخایر نفتی جزیره خارک دیده میشود. واکنش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ویدئوی ساخته هوش مصنوعی ترامپ این بود: توئیتهای ترامپ خنده دار است و شرایط در خارک آرام و مناسب است.
عاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: میدانیم که آنها به شلیک به کشتی رانی تجاری ادامه میدهند. ما همچنان ابزارهای زیادی برای جلوگیری از شلیک ایران به سوی کشتیهای تجاری در اختیار داریم. رئیس جمهور میخواهد بگوید که این کار را متوقف کنید و یا اینکه با تبعات آن مواجه شوید!
این در حالیست که ترامپ بامداد امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه تروث سوشال ویدئویی کوتاهی را منتشر کرد که در آن بمباران، انفجار و آتش سوزی گسترده در ذخایر نفتی جزیره خارک دیده میشود. واکنش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ویدئوی ساخته هوش مصنوعی ترامپ این بود: توئیتهای ترامپ خنده دار است و شرایط در خارک آرام و مناسب است.