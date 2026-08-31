جوان آنلاین: لیونل مسی همچنان که پیش‌بینی می‌شد بعد از جام جهانی تصمیم گرفت که به دوران حضورش در تیم ملی فوتبال آرژانتین پایان دهد.

به گزارش ایسنا، مسی با منتشر کردن پیامی رسما از تیم ملی فوتبال آرژانتین و بازی‌های ملی خداحافظی کرد.

او در این پیام نوشت: بعد از فکر کردن زیاد، تصمیم گرفتم از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کنم. این تصمیم برایم بسیار سخت بود و دردناک است، اما احساس می‌کنم زمانش رسیده است که بروم. من تمام تلاش و توانم را برای این پیراهن گذاشتم.

این ستاره آرژانتینی در ادامه نوشت: از ۲۰ سال محبت هواداران، خانواده، مربیان و هم‌تیمی‌هایم تشکر می‌کنم و خاطرات فراموش‌نشدنی با خودم می‌برم. اکنون مانند یک هوادار از تیم ملی حمایت می‌کنم و با افتخار به تمام لحظاتی که ساختیم نگاه می‌کنم.

لیونل مسی در طول سه دهه حضورش در تیم ملی فوتبال آرژانتین موفق شد یک قهرمانی در جام جهانی و دو نایب قهرمانی در این رقابت بزرگ را تجربه کند.