جوان آنلاین: از تاس، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نیرو‌های این اتحادیه در دریای مدیترانه یک نفتکش با پرچم کامرون را که ظاهراً حامل نفت روسیه بوده است، متوقف و بازرسی کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، کالاس در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: نفتکش‌ام‌وی سان که مظنون به حرکت با پرچم جعلی و در نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی بود، در تاریخ ۳۰ اوت (هشت شهریور) در دریای مدیترانه توسط نیرو‌های عملیات‌ای‌یونِی‌وی‌فار مِد ایرینی (EUNAVFOR MED Irini) برای بررسی و راستی‌آزمایی پرچم، مورد بازرسی قرار گرفت.

او افزود که اتحادیه اروپا از این طریق تلاش می‌کند مانع تأمین مالی اقتصاد روسیه از طریق فروش نفت شود.

کالاس مدعی شد که این فروش‌ها غیرقانونی بوده‌اند، زیرا روسیه، شرکت‌های حمل‌کننده نفت و خریداران آن، سقف قیمتی موسوم به «سقف قیمت نفت روسیه» را نادیده می‌گیرند؛ سقفی که بروکسل به‌صورت یکجانبه اعمال کرده است.

این مقام اروپایی گفت نفتکش‌ام‌وی سان ششمین نفتکش متعلق به ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» است که از ابتدای سال جاری میلادی از سوی کشور‌های اتحادیه اروپا برای بازرسی متوقف شده است.

بروکسل به نفتکش‌های متعلق به هر کشوری که به تشخیص این اتحادیه نفت روسیه را حمل می‌کنند، عنوان «نفتکش‌های ناوگان سایه» اطلاق می‌کند.