جوان آنلاین: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: اسرائیل با ویران کردن روستا‌ها و شهر‌های ما، به دنبال محو حافظه تاریخی ماست.

به گزارش تسنیم، وی افزود: نباید لبنان را درگیر جنگ‌های داخلی، انشقاق یا سقوط‌های مرگبار سیاسی و امنیتی کرد.

نبیه بری هشدار داد که هدف اصلی اسرائیل از این اقدامات، حزب‌الله یا جنبش امل نیست، بلکه هدف اصلی آنها «فتنه‌انگیزی» است.

وی گفت: این میهن متعلق به مقاومین و خانواده‌هایی است که اسرائیل آنها را از دفاتر ثبت‌احوال حذف کرده است (به شهادت رسانده است)؛ هیچ مجالی برای سازش وجود ندارد.

نبیه بری اظهار داشت: مخاطرات مرحله کنونی به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که درباره هیچ توافقی خودسرانه تصمیم‌گیری کند.