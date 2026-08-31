هندبال نوجوانان آسیا؛ پسران ایران در جایگاه چهارم و کسب سهمیه جهانی

تیم هندبال نوجوانان ایران با کسب سهمیه جهانی و عنوان چهارم مسابقات قهرمانی آسیا به کار خود پایان داد.

جوان آنلاین: تیم هندبال نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، از ساعت ۱۶:۳۰ در اردن به مصاف کره‌جنوبی رفت.

به گزارش ایرنا، کره‌جنوبی که پرافتخارترین تیم تاریخ مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا محسوب می‌شود، از همان دقایق ابتدایی، رقابتی نزدیک و پایاپای با نوجوانان هندبالیست ایران داشت.

نوجوانان ایران در نیمه نخست عملکرد خوبی داشتند و در یک بازی نزدیک، موفق شدند با نتیجه ۱۵-۱۴ پیروز به رختکن بروند.

در نیمه دوم، اما با گذشت زمان بازی، رقابت فیزیکی‌تر و درگیرانه‌تر دنبال می‌شد و هر دو تیم تا آخرین لحظات در تلاش برای کسب عنوان سومی مسابقات بودند. در حالی که نتیجه تساوی تا ثانیه‌های پایانی روی تابلوی امتیازات نقش بسته بود، کره جنوبی با استفاده از آخرین فرصت بازی موفق شد گل برتری را به ثمر برساند و با نتیجه ۲۹-۲۸ به پیروزی برسد تا عنوان سومی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

شاگردان محمدرضا رجبی که در این رقابت‌ها موفق به عبور از سد تیم‌های مدعی همچون عربستان و کویت شده بودند، در نهایت با کسب عنوان چهارمی آسیا و کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را به کار خود پایان دادند.