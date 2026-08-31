واکنش حشد شعبی به تخلیه مقرهایش به دنبال تشدید تنش میان آمریکا و ایران

منابع وابسته به نیرو‌های حشد شعبی عراق به اخبار مربوط به تخلیه مقرهایش به دنبال تشدید تنش میان ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، منابع وابسته به سازمان حشد شعبی عراق، خبر‌های منتشر شده درباره تخلیه مقر‌های نیرو‌های بسیج مردمی عراق در استان الانبار واقع در غرب این کشور را نادرست دانستند.

به گزارش مهر، قاسم مصلح، فرمانده فرماندهی محور الانبار نیرو‌های حشد شعبی، گزارش‌های منتشر شده در مورد تخلیه مقر‌های نیرو‌های حشد شعبی در این استان را تکذیب کرد و تاکید کرد که این گزارش‌ها کاملاً نادرست و بی‌اساس هستند.

مصلح گفت: واحد‌های فرماندهی عملیات الانبار به انجام وظایف امنیتی و وظایف محوله خود به طور عادی و در بالاترین سطح آمادگی و آمادگی ادامه می‌دهند. همه مقر‌ها و واحد‌ها وظایف خود را طبق برنامه‌های امنیتی مصوب انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه نیرو‌های امنیتی به استقرار و اجرای مأموریت‌های خود در حوزه‌های مسئولیت خود ادامه می‌دهند، گفت: اوضاع امنیتی تحت کنترل است.

وی از مردم خواست که اخبار یا اطلاعات را از منابع غیررسمی دنبال نکنند و صرفاً به اطلاعات منتشر شده توسط نهاد‌های مجاز اعتماد کنند.

مصلح تاکید کرد: فرماندهی عملیات الانبار وابسته به حشد شعبی به طور مداوم تحولات امنیتی را رصد می‌کند و اقدامات لازم را برای تضمین امنیت و ثبات استان الانبار و حفاظت از شهروندان و اموال آنها انجام می‌دهد.

گفتنی است که یک منبع امنیتی روز دوشنبه مدعی تخلیه مقر‌های حشد شعبی در استان الانبار در غرب عراق، در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا شد. این منبع به خبرگزاری شفق نیوز گفت: این اقدامات شامل کاهش شمار نیرو‌های مستقر در مقر‌ها بوده و در عین حال، تعداد محدودی از نیرو‌های بومی استان برای تأمین امنیت مقر‌ها و انجام مأموریت‌های اصلی در آنجا باقی مانده‌اند.