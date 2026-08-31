جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز دوشنبه به خبرنگار گفت: بر اساس آخرین پیش بینی‌ها از روز سه شنبه تا آخر هفته شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت آینده در مناطق جنوبی و غربی استان تهران وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با خیزش خاک و همچنین در ارتفاعات و مناطق کوهستانی افزایش باد همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: در پنج روز آینده نیز آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران روز سه شنبه صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک در شب افزایش ابر با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.