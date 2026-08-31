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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ساخت شهرک غیرقانونی جدید صهیونیستی در شمال کرانه باختری

2 رژیم صهیونیستی شهرک غیرقانونی جدیدی در جنوب شرقی جنین در کرانه باختری اشغالی ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، خبرگزاری رسمی فلسطین وفا اعلام کرد مقامات اسرائیلی یک شهرک غیرقانونی جدید در زمینی در استان جنین در شمال کرانه باختری اشغالی ایجاد کردند. خبرگزاری وفا اعلام کرد که این شهرک با نام «نوعا» در جنوب شهرک‌های «گانیم» و «کادیم» در اراضی فلسطینی جنوب شرقی جنین ایجاد شده است.

به گزارش مهر، این خبرگزاری اعلام کرد: مراسمی به مناسبت تأسیس این شهرک با حضور چندین وزیر اسرائیلی و اعضای کنست برگزار شد.

این خبرگزاری افزود که این اقدام نشان دهنده حمایت رسمی فزاینده اسرائیل از گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

وفا هشدار داد که این شهرک جدید در بحبوحه تشدید پروژه شهرک‌سازی اسرائیل در شمال کرانه باختری به ویژه در مناطقی که شهرک‌های اسرائیلی در سال ۲۰۰۵ به عنوان بخشی از طرح «خروج» از آنجا تخلیه شده بودند، تأسیس شده است.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵ چهار شهرک در شمال کرانه باختری اشغالی را به عنوان بخشی از طرح موسوم به «خروج» که شامل خروج شهرک‌های اسرائیلی از نوار غزه نیز می‌شد، تخلیه کرد.

با این حال، در سال‌های اخیر، اسرائیل اقداماتی را برای لغو محدودیت‌هایی که مانع بازگشت شهرک‌نشینان اسرائیلی به مناطق تخلیه شده می‌شد، انجام داده است.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در اواسط ژوئیه گزارش داد که کابینه امنیتی اسرائیل بودجه ۳۷۰ میلیون دلاری را برای ایجاد شهرک‌های غیرقانونی جدید در کرانه باختری اشغالی تصویب کرده است. این روزنامه گفت که این تصمیم به طور عمومی اعلام نشده است.

فعالیت شهرک‌سازی از زمان تشکیل کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اواخر سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی اشغالی گسترش یافته و شتاب گرفته است.

سازمان ملل متحد، کرانه باختری و قدس شرقی را به عنوان سرزمین‌های اشغالی فلسطین به رسمیت می‌شناسد.

حدود ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در ۱۴۱ شهرک غیرقانونی و ۲۲۴ پایگاه شهرک‌سازی در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله حدود ۲۵۰ هزار نفر در ۱۵ شهرک در قدس شرقی اشغالی زندگی می‌کنند.

سازمان ملل متحد بار‌ها تأیید کرده است که شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و هشدار داده است که این شهرک‌سازی‌ها چشم‌انداز‌های راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کنند.

برچسب ها: شهرک سازی ، رژیم صهیونیستی ، کرانه باختری
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