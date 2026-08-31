جوان آنلاین: به نوشته یونهاپ، هانوا آئروسپیس در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که این قرارداد را با شرکت ایندرا امضا کرده، اما با استناد به محرمانه بودن اطلاعات، ارزش قرارداد و زمانبندی تحویل تجهیزات را اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این قرارداد، هانوا آئروسپیس پس از امضای قرارداد، مبلغ اولیهای معادل ۲۰ درصد از ارزش کل قرارداد دریافت خواهد کرد و تا پایان سال نیز ۵ درصد دیگر به این مبلغ اضافه میشود.
این توافق، نخستین ورود هویتزرهای کی۹ شرکت هانوا آئروسپیس به بازار اروپای غربی محسوب میشود و با اجرای آن، تعداد کشورهایی که از این سامانه توپخانهای استفاده میکنند به ۱۱ کشور خواهد رسید.