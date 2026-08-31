دعوت پزشکیان از شهباز شریف برای سفر به تهران/تاکید پاکستان بر تعامل دیپلماتیک

جوان آنلاین: از روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلامآباد، محمد شهباز شریف امروز در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، در بیانیه طرف پاکستانی آمده است: در این دیدار گرم و صمیمانه، سران دو کشور بر روابط نزدیک و دیرینه ایران و پاکستان تاکید کرده و خواستار تقویت بیشتر این روابط در تمام زمینههای همکاری مطابق با تصمیمات اتخاذ شده در سفر اخیر پزشکیان به اسلامآباد شدند.
نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهوری مسعود پزشکیان برای سفر رسمی به اسلامآباد در اولین فرصت ممکن دعوت کرد. رئیس جمهور ایران نیز از شهباز شریف برای شرکت در اجلاس آتی کشورهای سازمان اکو در تهران در دسامبر امسال دعوت کرد.
آنان در ادامه تلاشهای جاری با هدف افزایش اتصالات منطقهای و ارتباطات مردمی بین دو کشور همسایه را بررسی کردند.
نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد وضعیت منطقهای تبادل نظر کردند.
شهباز شریف ضمن تاکید مجدد بر اینکه پاکستان به تلاشهای صادقانه خود برای ایجاد صلح منطقهای ادامه خواهد داد، اظهار داشت که سفر اخیر فیلد مارشال عاصم منیر به تهران و تعاملات سازنده وی در این زمینه نویدبخش است.
وی بر اهمیت خویشتنداری و تعامل دیپلماتیک پایدار برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.
شهباز شریف بر لزوم تقویت تفاهمات حاصل شده تحت تفاهمنامه اسلام آباد تأکید کرد و اظهار داشت: این تفاهمنامه تنها مسیر مناسب برای صلح پایدار در منطقه را ارائه میدهد.
در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان به نقل از اظهارات رئیس جمهور ایران آمده است: مسعود پزشکیان از تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای صلح و امنیت منطقهای قدردانی کرد.
رئیس جمهوری ایران همچنین بر استحکام پایدار در روابط دو کشور که ریشه در قرنها تاریخ، فرهنگ و ایمان مشترک دارد، تأکید و بار دیگر تمایل قوی تهران برای تعمیق بیشتر همکاریهای مشترک در طیف وسیعی از حوزههای مختلف را اعلام کرد.
وی بر لزوم ایجاد وحدت بین امت اسلامی برای مقابله با چالشهای معاصر تاکید داشت.
مسعود پزشکیان امروز وارد بیشکک شد و در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با روسای جمهور قرقیزستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و نخست وزیر هند نیز دیدار کرد.